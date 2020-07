Uber pomaga śledzić zakażenia COVID-19

Uber umożliwia służbom ochrony zdrowia dostęp do danych pasażerów i kierowców korzystających z aplikacji. Ma to pomóc w monitorowaniu rozprzestrzeniania się zakażeń COVID-19. Funkcjonalność została wprowadzona we wszystkich krajach, w których działa firma.

Jak informuje agencja Reutera, Uber po cichu uruchomił usługę, która umożliwia służbom ochrony zdrowia dostęp do danych użytkowników aplikacji w celu wykrywania ewentualnych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i monitorowania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Usługa jest darmowa i ma pomóc urzędnikom w ustaleniu, czy dany pasażer lub kierowca mogli mieć kontakt z osobą zakażoną.

Informacje o osobach korzystających z aplikacji mogą być wyszukiwane na podstawie rachunków za przejazd lub nazwisk pasażerów. Uruchomiony przez Ubera serwis z danymi użytkowników dostępny jest we wszystkich krajach, w których działa firma. Zaprojektowany został w taki sposób, żeby miały do niego dostęp jedynie służby zdrowia, których przedstawiciele muszą określić, jakich działań oczekują od spółki.

- Musimy wiedzieć, czy mamy skontaktować się z kierowca, pasażerem czy dostawcą, czy też tymczasowo zablokować ich konta - powiedział agencji Reutera Mike Sullivan, szef działu bezpieczeństwa Ubera.

Użytkownicy serwisu, u których wykryto zakażenie koronawirusem przez 14 dni nie będą mogli korzystać z usług firmy.

Jak donosi Reuters, w pierwszej połowie 2020 r. Uber otrzymał 560 zgłoszeń z ośrodków zdrowia w 29 państwach świata z prośbą o wgląd do danych użytkowników, z czego 158 wniosków pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Dla porównania w 2019 r. koncern otrzymał jedynie 10 tego typu próśb ze strony władz.

Zgłoszenia tego typu traktowane są jako "zdarzenia zagrażające zdrowiu lub życiu" i traktowane priorytetowo, większość z nich przetwarzana jest w ciągu dwóch godzin od otrzymania - przekazała spółka.

Jak oceniają eksperci, oferowana przez koncern przewozowy usługa może być przydatna zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które w odróżnieniu od innych państw nie mają federalnego programu radzenia sobie z wirusem, nie wprowadziły też krajowej aplikacji śledzącej kontakty międzyludzkie.

Także rywalizująca z Uberem firma Lyft przyznała w rozmowie z Reutersem, że udostępniła dane użytkowników zarówno służbom ochrony zdrowia w USA, jak i w Kanadzie. Spółka nie chciała jednak zdradzać więcej szczegółów.