Uber przedłuża możliwość pracy zdalnej do wakacji przyszłego roku

Jak poinformowała amerykańska stacja CNBC, szef koncernu Dara Khosrowshahi podczas wirtualnego spotkania z pracownikami, poinformował ich, że firma przedłuża możliwość kontynuowania przez nich pracy zdalnej przynajmniej do końca czerwca przyszłego roku. Khosrowshahi dodał jednak, że koncern nie zamierza wprowadzić nakazu pracy z domu, dlatego też jeśli siedziby firmy zostaną oficjalnie otwarte przed upływem tego terminu, chętni pracownicy będą mogli powrócić do pracy biurowej.

Uber nie jest jedyną firmą technologiczną, która postanowiła kontynuować pracę w formie zdalnej. Także Google zapowiedział, że jego pracownicy będą mogli zostać w domu do czerwca 2021 r. Amazon i Apple zapowiedziały, że zamierzają otworzyć biura już w styczniu, Twitter natomiast poinformował podwładnych, że będą mogli pracować zdalnie już "na zawsze", jeśli tylko wyrażą taką ochotę. Eksperci oceniają, że decyzja Ubera może zmobilizować także inne firmy to przesunięcia daty powrotu pracowników do biur na później.

Stany Zjednoczone odnotowały jak dotąd 4,91 mln zakażeń COVID-19, ponad 160 tys. osób zmarło.