Uber przewiduje pierwsze zyski pod koniec roku, nadal straci miliard USD w 2020 r.

Amerykańska firma Uber zakłada pierwszy zysk w IV kw. 2020 r. - o rok wcześniej, niż uprzednio prognozowała. Przedsiębiorstwo przewozów współdzielonych nadal przewiduje ponad miliard dolarów strat w rozliczeniu całorocznym - podała w piątek agencja Reutera.

Ogłoszenie wyników rocznych i planów Ubera na 2020 r. miało miejsce po czwartkowym zamknięciu giełdy nowojorskiej. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na zapowiedzi spółki. Przed piątkowym otwarciem parkietu NYSE notowania spółki poszły w górę o ponad 7,7 proc.

Zgodnie z raportem za okres październik-grudzień 2019, w ostatnim kwartale ub.r. Uber wzmocnił swoje przychody o 37 proc. w porównaniach rdr., do 4,07 mld USD - w zgodzie z wcześniejszymi przewidywaniami analityków. Baza użytkowników korzystających z usług firmy przynajmniej raz w miesiącu wzrosła do poziomu 111 mln osób.

Trzy czwarte przychodów Ubera pochodziło z oddziału przejazdów współdzielonych. Zgłoszono w nim rekordowo dobry kwartał, a wyniki wzmocniła rosnąca popularność usług premium, m.in. Uber Comfort. Samodzielnie dział przejazdów byłby już rentowny, lecz całkowite koszty przedsiębiorstwa wzrosły w IV kw. o 25 proc., do 5,04 mld USD.

Oddział Uber Eats nadal próbuje zyskać pozycję rynkową i wydaje na ten cel znaczne środki - ocenił Reuters. Firma wciąż notowała więc znaczne straty. W IV kw. wyniosły one 1,1 mld USD, czyli więcej niż zgłoszone w tym samym okresie w 2018 r. 887 mln USD. Uber Eats zwiększył przychody o 14 proc., lecz nadal rosną jego wydatki na akcje promocyjne. Firma obiecała jednak wycofać się z rynków, gdzie nie ma szansy na zostanie liderem. Sprzedała już swoją filię dostawczą w Indiach. Została ona przejęta przez lokalnego konkurenta, Zomato.

W rozmowie z inwestorami szef Ubera Dara Khosrowshahi zapowiedział ograniczenie kosztów oraz prowadzenie strategii mającej zachęcić klientów do wielokrotnego korzystania z usług firmy i nakłanianie osób do wykorzystywania przejazdów w standardach premium. Dyrektor generalny firmy zaznaczył też, że Uber nadal planuje stymulować rozwój oddziału dostaw jedzenia Uber Eats. Spółka chce, by usługa ta stała się liderem na większości międzynarodowych rynków, co pozwoli na zwiększenie marży.

Khosrowshahi zdradził także nowe cele firmy na przyniesienie pierwszych zysków. Obecnie dyrektor zakłada, że pojawią się one w IV kw. 2020 r. Jeszcze w listopadzie spółka szacowała, że rentowność na zasadzie skorygowanej (po odliczeniu m.in. płatności w formie akcji własnych) osiągnie dopiero pod koniec 2021 r. Mimo zapowiedzi zysków firma nadal spodziewa się skorygowanej straty EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) w wysokości od 1,25 do 1,45 mld USD za cały 2020 r.

Analitycy nadal mają wątpliwości co do dalszego rozwoju Ubera w segmencie dostaw jedzenia. Jeden cytowany przez Reutera ekspert korzystniej ocenił akcje konkurencyjnego Lyfta, który nie inwestuje tyle w drogie projekty poboczne, jak dostawy czy samochody autonomiczne.

Reuter przypomniał, że zagrożony jest obecnie cały model biznesowy Ubera polegający na zatrudnianiu kierowców i dostawców na zasadach podwykonawców (tzw. gig economy). Praktyki tego rodzaju analizują obecnie organy nadzorcze w wielu krajach świata, sami podwykonawcy domagają się zwiększenia stawek, a mieszkańcy miast narzekają na rosnące zatory w ruchu miejskim.

Khosrowshahi zaznaczył, iż firma prowadzi rozmowy z regulatorami, a on sam ma nadzieje, że sytuacja dąży do poprawy.