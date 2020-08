Uber rozważa tymczasowe zawieszenie działalności w Kalifornii

Po poniedziałkowym wyroku sądu nakazującym Uberowi zatrudnienie współpracujących z nim kierowców na umowę o pracę, firma zastanawia się nad zawieszeniem na kilka miesięcy działalności w Kalifornii - powiedział w wywiadzie dla stacji MSNBC, szef koncernu Dara Khosrowshahi.

Khosrowshahi zapowiedział, że Uber prawdopodobnie tymczasowo zawiesi działalność w stanie, jeśli sąd apelacyjny nie uchyli wyroku nakazującego firmie zatrudnienie kierowców na etat. Ostrzegł również, że przerwa pozbawiłaby dochodów tysiące kierowców.

"To niemożliwe, żebyśmy w krótkim czasie byli w stanie zmienić model zatrudnienia w firmie" - powiedział podczas wywiadu w amerykańskiej stacji MSNBC szef koncernu.

Chodzi o poniedziałkowy wyrok kalifornijskiego sądu, zgodnie z którym firmy przewozowe Uber i Lyft zobowiązane są zatrudnić na umowę o pracę współpracujących z firmami kierowców kontraktowych oraz przyznać im wszystkie dodatki socjalne przysługujące pracownikom etatowym. Zdaniem sądu i prokuratury generalnej koncerny złamały ustawę stanową, czyli Assembly Bill 5, nakazującą firmom traktowanie niezależnych pracowników kontraktowych jako zatrudnionych przez danego przedsiębiorcę oraz zapewnienie im ochrony pracowniczej m.in. w postaci wynagrodzenia minimalnego czy prawa do zasiłku.

Uber i Lyft mają jeszcze tydzień na odwołanie się od wyroku, zanim nakaz wejdzie w życie. Khosrowshahi zaproponował, że zamiast zatrudnienia kierowców na etat, firma powoła specjalny fundusz ochronny dla kierowców, z którego mogłyby być opłacane np. składki zdrowotne lub urlopy współpracowników. Szef Uber dodał, że jeśli sąd odrzuci tę propozycję, firma prawdopodobnie do listopada zawiesi działalność w Kalifornii, zaś potem przywróci usługi jedynie w większych miastach, co oznacza że mieszkańcy słabiej zaludnionych rejonów stanu pozbawieni zostaliby dostępu do przejazdów.

Eksperci zauważają jednak, że szef Ubera wybrał listopadową datę nie bez powodu, jako że 3 listopada mieszkańcy Kalifornii głosować będą poprawką Proposition 22, gdzie ostatecznie zdecydują, czy kierowcy zatrudnieni przez internetowe firmy przewozowe i dostawcze powinni być uznawani za firmy za pełnoprawnych pracowników czy też raczej niezależnych współpracowników. Wyniki głosowania mogą obalić lub umocnić ustawę stanową Assembly Bill 5.