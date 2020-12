Uber sprzedaje oddział pracujący nad stworzeniem latającej taksówki

Uber poinformował o zbyciu kontrolowanej przez siebie dotychczas spółki Elevate odpowiedzialnej za projekt stworzenia latającej taksówki – donosi w środę BBC. Dzień wcześniej amerykański koncern odsprzedał swój dział pojazdów autonomicznych.

Należąca do Ubera spółka Elevate została sprzedana kalifornijskiej firmie Joby Aviation zajmującej się konstruowaniem elektrycznych pojazdów latających. Według zawartej w tej sprawie umowy, nazywanej w komunikacie wydanym przez obu kontrahentów "rozszerzonym partnerstwem", Uber zobowiązał się zainwestować dodatkowe 75 mln USD w działalność Joby Aviation. Firma ta zapowiada stworzenie bezemisyjnego pojazdu latającego pionowego startu o zasięgu 241 kilometrów. Maszyna miałaby być w stanie zabrać na pokład do czterech pasażerów i poruszać się z prędkością maksymalną do 321 km/h.

Agencja Reutera podkreśla, że Joby Aviation współpracował z Elevate jeszcze przed zawarciem transakcji.

Założona w 2016 roku spółka Elevate planowała wypuszczenie na rynek pierwszych latających taksówek w 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami z początku br. miały one działać w amerykańskich miastach Los Angeles i Dallas oraz w australijskim Melbourne.

Serwis brytyjskiego nadawcy publicznego BBC zwraca uwagę, że sprzedaż Elevate jest kolejnym w ostatnich dniach ruchem Ubera zmierzającym do zapewnienia firmie rentowności do końca 2021 roku. Tylko w trzecim kwartale 2020 r. Uber odnotował straty rzędu 625 mln dolarów.

We wtorek firma zarządzana przez Darę Khosrowshahiego ogłosiła zbycie swojego działu pojazdów autonomicznych, który został sprzedany działającej w tej branży spółce Aurora współpracującej m.in. z koreańską Grupą Hyundai Motor. Założona przez byłych menedżerów Google'a, Tesli i Ubera firma ma przejąć zarówno samych pracowników działu badań i rozwoju wykupionego przez siebie działu, jak również opracowane przez koncern technologie w tym zakresie.

Według agencji Associated Press Uber zdecydował się na cięcie wydatków w związku ze spadkiem przychodów z podstawowej działalności firmy spowodowanym pandemią koronawirusa.