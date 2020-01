Uber testuje samochody autonomiczne na ulicach Waszyngtonu

W piątek na ulice Waszyngtonu wyjechały trzy autonomiczne samochody, należące do firmy Uber. Modele testowe, prowadzone jeszcze przez kierowców, mają stworzyć mapę miasta, z której w przyszłości będą korzystać samoprowadzące się pojazdy.

Jak informuje agencja Reutera, Uber po raz pierwszy przetestował swoje autonomiczne samochody w stolicy USA. Trzy pojazdy wyposażone zostały m.in. w czujniki wyposażone w kamery oraz urządzenie Lidar (w odróżnieniu od radaru nie wykorzystuje mikrofal, tylko światło laserowe).

W ten sposób Uber chce zebrać jak najbardziej szczegółowe informacje o ruchu drogowym w mieście. Dane te trafią później do komputerów, odpowiedzialnych za prowadzenie samochodów. Podobne dane przewoźnik zbiera także w Dallas, San Francisco i Toronto. Tam również autonomiczne samochody testowe prowadzone są przez kierowców.

Autonomiczne pojazdy należące do Ubera jeżdżą już w Pittsburgu, za kierownicą jednak siedzi osoba, kontrolująca jazdę, ponadto samochody wykorzystywane są tylko w godzinach dziennych. Uber podjął specjalne środki bezpieczeństwa po głośnym wypadku, do którego doszło 18 marca 2018 r., kiedy to w amerykańskim mieście Tempe autonomiczny samochód testowy śmiertelnie potrącił przechodzącą przez przejście 49-letnią Elaine Herzberg. Był to pierwszy tego typu wypadek na świecie.

Po tym zdarzeniu Uber zawiesił swój program badawczy dotyczący samochodów autonomicznych; wrócił do testowania aut w grudniu 2018 r.

Obok Ubera, także Ford Motor testuje swoje autonomiczne samochody w sześciu amerykańskich miastach. Jak pisze Reuters, Waszyngton cieszy się reputacją najbardziej zakorkowanego miasta w Stanach; do tego ma bardzo skomplikowany układ ulic.