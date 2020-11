Uber wprowadzi opcję rezerwowania przejazdów z 30-dniowym wyprzedzeniem

Amerykański koncern Uber Technologies zapowiedział dodanie do swojej aplikacji przewozowej możliwości rezerwowania przejazdów z nawet 30-dniowym wyprzedzeniem. W pierwszej kolejności funkcjonalność zostanie udostępniona w Stanach Zjednoczonych.

Jak przekazali przedstawiciele Ubera, funkcja "Rezerwacje" pozwoli użytkownikom nie tylko na zamawianie przejazdów z wyprzedzeniem, co jest możliwe już teraz, lecz także np. określenie preferencji co do kierowcy. Do dokonania długoterminowej rezerwacji konieczna będzie przedpłata rzędu 8-12 dolarów. Zarazem firma przewiduje rekompensaty o równowartości 50 dolarów do wykorzystania w aplikacji w przypadku, gdyby zamówiony kierowca nie zjawił się na czas - podaje agencja Reutera.

W pierwszej kolejności z Rezerwacji skorzystają użytkownicy usług premium Ubera w ponad 20 dużych amerykańskich miastach, m.in. w Nowym Jorku, Houston, Seattle i Chicago, w których funkcjonalność ma zostać wdrożona w najbliższych tygodniach. W dalszej kolejności Rezerwacje mają być wdrażane w obszarach wiejskich USA i rozszerzane z myślą o przejazdach realizowanych w niższych cenach. Na razie nie ma natomiast mowy o planach wejścia z usługą na inne rynki.

Na decyzji o wprowadzeniu nowej opcji zaważyły badania opinii klientów - podkreślili członkowie kadry dyrektorskiej Ubera zapowiadający Rezerwacje. Kierujący projektem nowej funkcjonalności Geoff Tam-Scott przekazał mediom, że Uber od początku pandemii odnotował wzrost zainteresowania przejazdami zamawianymi z wyprzedzeniem.

Ze względu na COVID-19 w trzecim kwartale br. ogólna liczba przejazdów realizowanych przez Ubera w USA i Kanadzie spadła o 59 proc. w ujęciu rdr. - przypomina Reuters.

Zapowiedź nowej funkcjonalności nie wpłynęła na notowania spółki, której akcje straciły we wtorek ok. 2 proc. w ramach korekty po mocnej sesji poniedziałkowej. Wcześniej Uber zyskiwał od blisko tygodnia ze względu na pomyślny dla firmy wynik referendum w Kalifornii ws. utrzymania dotychczasowego statusu pracowników kontraktowych oraz optymistyczne doniesienia dotyczące prac nad szczepionką na COVID-19.