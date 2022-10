Uczelnie likwidują bariery

Pierwsze efekty konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Uczelnia dostępna” realizowanego w ramach rządowego Programu Dostępność Plus pokazują, że szkoły wyższe solidnie przykładają się do znoszenia ograniczeń dla studentów z niepełnosprawnościami. W tym zadaniu wspierają je finansowo Fundusze Europejskie w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączna wartość realizowanych przez uczelnie projektów, z których większość zakończy się w przyszłym roku, wynosi 685,3 mln zł, a łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich to 664,3 mln zł.

Na działania z obszaru dostępności i usług dla osób z niepełnosprawnościami NCBR w nowej perspektywie finansowej będzie dysponowało około 180 mln euro, czyli około 860 mln zł.

W ramach programu "Dostępność Plus" zostało zrealizowane ponad 200 projektów na rzecz dostępności polskich uczelni.

W Warszawie odbyła się w dniach 20 i 21 października br. konferencja pod hasłem „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ekspertów z obszaru dostępności oraz reprezentantów szkół wyższych z całej Polski, w tym beneficjentów projektów realizowanych w konkursach w ramach III osi Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestnicy obrad analizowali m.in. efekty programu „Uczelnia dostępna” i rozmawiali o tym, co jeszcze można zrobić, żeby zapewnienie dostępności studiowania, ale też pracy w szkołach wyższych stało się polską codziennością.

Celem rozwiązań wprowadzanych na ponad 200 uczelniach realizujących projekty jest faktyczne dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy szerzej – szczególnymi potrzebami. Ta „polityka otwartych drzwi” zmierza do umożliwienia korzystania ze swoich praw wszystkim członkom społeczności akademickiej.

„Ułatwienia zapewniające osobom z niepełnosprawnościami możliwość studiowania są niezbędne. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pomaga szkołom wyższym w tworzeniu rozwiązań gwarantujących pełną dostępność kształcenia” – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, otwierając obrady. „Za nami już trzy edycje konkursu, który wpisuje się w założenia Programu Dostępność Plus, koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywa cieszyła się popularnością. Jej efektem jest realizacja ponad 200 projektów na rzecz dostępności polskich uczelni” – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Grono uczelni realizujących projekty znacznie przekracza pierwotnie zakładaną liczbę.

„Z konkursem >>Uczelnia dostępna<< startowaliśmy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na przełomie 2018 i 2019 roku, zakładając, że dofinansowanie otrzyma 100 uczelni – na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie przypuszczaliśmy wtedy, że inicjatywa ta, wpisująca się w cele rządowego Programu Dostępność Plus i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, okaże się tak ogromnym sukcesem” – powiedziała dr Agnieszka Tokaj-Krzewska.

To ogromne zainteresowanie i zaangażowanie szkół wyższych sprawiło, że została rozpisana druga, a potem trzecia edycja konkursu. Liczba projektów wzrosła dwukrotnie!

Z kolei Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, uznał program „Uczelnia dostępna” za – jak się wyraził – „absolutny majstersztyk”. Wśród atutów konkursu Paweł Wdówik wymienił jego zakres, rozmach finansowy oraz dopasowanie do potrzeb indywidualnych.

Dobra wiadomość: będzie kontynuacja!

Podsumowanie dotychczasowych efektów programu, w którym podpisano 202 umowy ze szkołami wyższymi, przedstawili eksperci NCBR: Anna Marciniak, kierownik Sekcji konkursów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Jakub Ardyn, dyrektor Działu Współpracy z Beneficjentem EFS. Łączna wartość realizowanych przez uczelnie projektów, z których większość zakończy się w przyszłym roku, wynosi 685,3 mln zł, a łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich to 664,3 mln zł. W związku z powodzeniem programu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje kontynuację obecnych działań.

– Na działania z obszaru dostępności i usług dla osób z niepełnosprawnościami NCBR w nowej perspektywie finansowej będzie dysponowało około 180 mln euro, czyli około 860 mln zł – poinformowała Agnieszka Tokaj-Krzewska, p.o. dyrektor Działu Strategii w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. – Spodziewamy się zatem przekazać o około 200 mln zł więcej na ten cel niż w trzech edycjach konkursu „Uczelnia dostępna”.

Eksperci są przekonani, że efekty projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego staną się standardem szkolnictwa wyższego. Potwierdzają to również plany samych uczelni, które w działania służące wzmacnianiu dostępności zamierzają inwestować środki własne, są także bardzo zainteresowane ubieganiem się o kolejne środki na ten cel.

Co się zmienia na uczelniach?

Uczestnicy konferencji wysłuchali też relacji przedstawicieli dziesięciu uczelni wyższych, które realizują projekty w konkursach NCBR „Uczelnia dostępna” i „Centrum wiedzy o dostępności”. Większość działań zakończy się wprawdzie w przyszłym roku, ale poprawy studenci mogą doświadczyć już teraz.

Tak jest na przykład w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która w swoim projekcie pod nazwą „Uczelnia bez barier” uwzględniła m.in. wymiar międzynarodowy. 30 proc. studentów tej szkoły jest cudzoziemcami. Pochodzą z kultur, gdzie podejście do niepełnosprawności bywa bardzo zróżnicowane. Pobyt na uczelni wielu z nich otwiera oczy na to, jak można zapewnić równe szanse w nauce koleżankom i kolegom ze szczególnymi potrzebami.

W projekcie, z budżetem rzędu 3 mln zł, poza działaniami nastawionymi na budowanie świadomości studentów w środowisku o dużym stopniu umiędzynarodowienia, redukcję barier architektonicznych i rozwój Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością, z dużą intensywnością prowadzone są także szkolenia rozwijające świadomość i kompetencje pracowników administracyjnych oraz dydaktycznych uczelni.

„UEK dostępny dla wszystkich” to z kolei projekt wdrażany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Jego filozofia opiera się na przekonaniu, że „świadomość niepełnosprawności to nic innego jak gotowość i otwartość na drugiego człowieka, poszanowanie go, a także zrozumienie różnorodnych potrzeb, jakie towarzyszą ludziom”. Duża widoczność podejmowanych działań, poprzedzonych przeprowadzeniem badań i analiz, przykuwa uwagę pracowników naukowych i administracyjnych, studentów i doktorantów. Na uczelni wdrożone zostały m.in. takie procedury, jak obowiązkowe szkolenia z zakresu niepełnosprawności dla nowo przyjętych pracowników, procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. A już wkrótce powstanie także procedura wsparcia dla studentów z dysleksją. Jednym z rozwiązań zaproponowanych przez uczelnię jest system nawigacji głosowej oraz wirtualny spacer jako rozwiązanie pomocne w procesie rekrutacji. Znaczącą rolę odgrywają również szkolenia, uświadamiające różne aspekty związane ze szczególnymi potrzebami studentów.

Dzięki konkursowi „Uczelnia dostępna” i rządowemu Programowi Dostępność Plus w wielu ośrodkach akademickich w całej Polsce powstają przyjazne serwisy internetowe dla kandydatów na studia, a studenci – stosownie do swoich potrzeb – mogą korzystać ze wsparcia doradcy edukacyjnego lub asystenta dydaktycznego oraz rozmaitych rozwiązań informatycznych i cyfrowych. Mogą też liczyć na indywidualne podejście w procesie kształcenia, dostosowanie form zaliczeń i egzaminów do swoich potrzeb, a także wsparcie psychologiczne. Uczelnie powołują stanowiska ds. dostępności, np. na poziomie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnościami i dbają o podnoszenie kompetencji kadr oraz świadomości studentów. Wielka praca została wykonana także w zakresie dostosowań architektonicznych. W wielu ośrodkach wprowadzono właściwe oznaczenia korytarzy i pomieszczeń, odpowiednio przystosowano windy. Także w bibliotekach i domach akademickich, coraz częściej organizowanych zgodnie z zasadami planowania uniwersalnego, studenci mogą się rozwijać w wybranym kierunku.

Projekty kiedyś się skończą, ale ich pozytywne efekty będą widoczne przez długie lata.