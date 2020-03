Udany rok Asseco - przychody i zyski na dwucyfrowych wzrostach

Przychody Asseco w 2019 roku po raz pierwszy przekroczyły 10 mld złotych. Wzrosty przekraczające 20 proc. zanotowano w wypadku zysku operacyjnego i EBITDA. Grupa zwiększyła się też o kilkanaście nowych spółek.

Czytaj także: Wiceprezes Asseco: współpraca z Cyfrowy Polsatem otwiera nowe szanse W segmencie Asseco Poland podpisano nowe, długoterminowe umowy z instytucjami publicznymi o wartości kilkuset milionów złotych (m.in. NFZ, ZUS, KRUS, ARiMR). Stale umacniano pozycję na rynku zdrowia, aktywnie uczestnicząc w procesie cyfryzacji polskiej służby zdrowia. W obszarze bankowości i finansów poszerzano portfolio klientów oraz realizowano długoterminowe umowy serwisowe, zapewniające stabilne źródło przychodów z tego sektora. W ubiegłym roku Przychody Asseco Poland spadły o 11 proc., ale spółka podkreśla, że to wynik bardzo wysokiej bazy porównawczej z roku 2018 oraz rezygnacji ze sprzedaży infrastruktury, co obniżyło przychody segmentu o 85 mln zł.Obecnie skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2020 rok na poziomie przychodów wynosi 7,6 mld zł i jest o 22 proc. wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w marcu 2019 roku.Adam Góral uważa, że ten rok będzie bardzo wymagający 0na wielu poziomach”. - Myśląc o perspektywach rozwoju Asseco w 2020 roku, mam świadomość, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 cały świat znalazł się dziś w sytuacji, której wpływ na gospodarkę jest trudny do oszacowania. Podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość do ich obsługi i wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Opracowujemy też różne scenariusze wydarzeń, tak aby przygotować Asseco do działań w trakcie i po pandemii – dodał Adam Góral. W tym roku Asseco chce skupiać się na dalszym podnoszeniu efektywności i upraszczaniu struktury Grupy, kontynuacji rozwoju obszarów kompetencyjnych oraz międzynarodowej ekspansji.Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy 3,01 zł na jedną akcję. - Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy w 2019 roku pozwoliły nam na zarekomendowanie wypłaty dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 250 mln zł – powiedział Adam Góral. W ciągu 12 lat działalności Asseco przeznaczyło na wypłatę dywidend 2,2 mld zł.