Udziałowcy Facebooka chcą zablokować plany firmy odnośnie szyfrowania wiadomości

Na najbliższym spotkaniu akcjonariuszy Facebooka, część udziałowców zamierza zagłosować za propozycją przesunięcia planów firmy odnośnie szyfrowania wiadomości. Aktywiści alarmują, że takie zabezpieczenie wiadomości może sprzyjać cyberprzestępczości.

Pomimo, że doroczne spotkanie udziałowców Facebooka z powodu pandemii Covid-19 odbędzie się jedynie wirtualnie, to i tak akcjonariusze będą mieli możliwość przegłosowania pewnych rozwiązań oraz zapoznania się z planami firmy. Część z uczestników już dzisiaj planuje zagłosować przeciwko planom firmy dotyczącym szyfrowania wiadomości. W praktyce oznacza to, że tak zabezpieczone komunikaty są widoczne jedynie dla ich nadawców i adresatów, nie mają zaś do nich dostępu osoby trzecie, w tym np. służby czy pracownicy firmy. Z takich rozwiązań korzysta już m.in. należący do Facebooka komunikator WhatsApp.

Facebook tłumaczy, że w ten sposób chce zapewnić prywatność swoim użytkownikom. Jednak aktywiści ostrzegają, że takie zabezpieczenie rozmów może sprzyjać rozwojowi cyberprzestępczości, zwłaszcza wobec dzieci, bo w sytuacji kiedy wiadomości są szyfrowane, wykrycie czy dziecko nie padło ofiarą molestowania, jest bardzo utrudnione.

"Jako akcjonariusze zdajemy sobie sprawę, że ochrona prywatności w mediach społecznościowych jest bardzo ważna. Jednak nie powinno to się odbywać kosztem dzieci, które narażone są na ataki w sieci" - powiedział BBC Michael Passof założyciel organizacji Proxy Impact, która jest jednym z udziałowców firmy.

Proxy Impact proponuje, żeby Facebook przełożył swoje plany do momentu, kiedy jego zarząd przeprowadzi badania na temat ryzyka związanego z szyfrowaniem wiadomości.

Tymczasem Facebook broni się, mówiąc, że jest jednym z liderów w walce z wykorzystywaniem dzieci w internecie.

"Chcemy rozszerzyć nasze usługi szyfrowania wiadomości, żeby uchronić prywatną korespondencję użytkowników przed hakerami i przestępcami. Nadal jednak naszym priorytetem jest ochrona dzieci" - powiedziała firma w oświadczeniu.

Eksperci przewidują, że protest niechętnych szyfrowaniu akcjonariuszy będzie mało skuteczny, bo większość udziałów firmy posiada Mark Zuckerberg.

Szef Facebooka zapowiedział swoje plany wprowadzenia szyfrowania wiadomości na wszystkich należących do koncernu platformach, w tym Messengerze i Instagramie, jeszcze w marcu ub.r. Nie sprecyzował jednak harmonogramu prac.

W 2019 r. firmy technologiczne zgłosiły służbom ponad 70 mln filmów i zdjęć z pornografią dziecięcą. Niemal 85 proc. z nich znaleziono na Facebooku.