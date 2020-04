UE chce wspólnej aplikacji śledzącej rozwój epidemii Covid-19

Komisja Europejska chce, żeby do 15 kwietnia państwa członkowskie opracowały wspólne podejście do wykorzystywania danych telekomunikacyjnych oraz aplikacji mobilnych do śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa i monitorowania znoszenia ograniczeń przez kraje UE.

W środę Komisja Europejska przyjęła rekomendacje dla państw członkowskich co do opracowania wspólnego podejścia odnośnie wykorzystania aplikacji mobilnych do śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa, w tym kontrolowania, czy mieszkańcy wspólnoty stosują się do nakładanych na nich ograniczeń m.in. dotyczących przemieszczania się, oraz monitorowania procesu wychodzenia z ograniczeń związanych z Covid-19 przez niektóre państwa członkowskie (chęć ich poluzowania zadeklarowały już Austria, Dania i Czechy).

Komisja chce, żeby do połowy kwietnia 27 krajów UE pilnie opracowało wspólne standardy dotyczące technologii śledzenia wirusa, z założeniem, że zaproponowane metody nie mogą naruszać unijnych przepisów o prywatności użytkowników. Rozwiązania powinny zakładać interoperacyjność różnych aplikacji, a nawet możliwość stworzenia jednej wspólnej aplikacji dla całej UE.

"Dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych, aplikacji mobilnych oraz danych telekomunikacyjnych mamy możliwość zrozumienia, jak rozprzestrzenia się wirus oraz opracowania skutecznych metod walki. Dzisiejsze rekomendacje zachęcają kraje UE do stworzenia wspólnego podejścia do wykorzystania danych i aplikacji, bez łamania przepisów UE o prywatności i bezpieczeństwie danych i bez fragmentaryzacji rynku wewnętrznego" - powiedział w środę w Brukseli komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.