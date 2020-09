UE: Europosłowie o priorytetach Kodeksu Usług Cyfrowych

Komisja Rynku Wewnętrznego (IMCO) w Parlamencie Europejskim wydała zalecenia co do przepisów o usługach cyfrowych, w tym dot. przejrzystości, ochrony konsumentów, sztucznej inteligencji i zwalczania rozprzestrzeniania nielegalnych treści w internecie.

Komisja IMCO przegłosowała w poniedziałek zalecenia odnośnie zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów o usługach cyfrowych w Unii Europejskiej (ang. Digital Services Act, DSA). Eurodeputowani chcą przede wszystkim zaktualizowania obecnie obowiązujących w UE przepisów o usługach cyfrowych, bo przyjęta 20 lat temu dyrektywa o handlu elektronicznym jest już przestarzała i nie odzwierciedla przemian związanych z transformacją cyfrową.

IMCO chce, żeby nowe przepisy skupiały się raczej na rodzaju usług cyfrowych oferowanych przez serwisy niż na różnicach pomiędzy samymi platformami. Postuluje też, żeby serwisy spoza UE, ale skierowane do unijnych użytkowników, zobowiązane były przestrzegać regulacji DSA.

Europosłowie podkreślili, że istotną kwestią jest ochrona konsumentów, którzy w sieci powinni być tak samo bezpieczni, jak podczas tradycyjnych zakupów. Dlatego platformy oraz centra rozwiązywania sporów konsumenckich powinny zintensyfikować działania w kierunku ujawniania i blokowania handlu fałszywymi towarami oraz usuwać konta należący do nieuczciwych sprzedawców. Należy także wprowadzić skuteczny system, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą informować o nielegalnych treściach lub produktach, które pojawiają się w sieci.

IMCO wezwała także do opracowania wyraźnej definicji treści nielegalnych, treści karalnych i legalnych prawnie, ale szkodliwych. Ułatwiłoby to walkę z materiałami zawierającymi mowę nienawiści lub promującymi dezinformację. Platformy powinny być także zobowiązane do weryfikowania wiarygodności swoich partnerów biznesowych i blokowania tych, których uznają za nieuczciwych.

Nowe przepisy miałyby również zagwarantować, że internauta zostanie poinformowany, jeśli serwis korzysta z technologii AI, np. systemu rozpoznawania twarzy, oraz czy profiluje użytkowników np. w celach reklamowych.

"Żyjemy w świecie, gdzie usługi cyfrowe stały się nowym, powszechnym narzędziem. Ich znaczenie w naszym życiu będzie tylko rosło. Dlatego musimy nałożyć na sektor cyfrowy odpowiedzialność m.in. za bezpieczeństwo konsumentów oraz wprowadzić surowe zasady dotyczące personalizowanych reklam i technologii AI" - powiedział sprawozdawca tematu, maltański europoseł Alex Saliba z frakcji socjaldemokratów.

Propozycje dotyczące DSA zostaną teraz przegłosowane przez cały Parlament Europejski podczas październikowej sesji plenarnej.