UE: godzina na usunięcie z sieci treści terrorystycznych

Parlament Europejski i Rada zawarły w czwartek wstępne porozumienie ws. nowych przepisów o zapobieganiu rozpowszechniania treści terrorystycznych w internecie. Zgodnie z nimi platformy internetowe będą miały godzinę na usunięcie z serwisu szkodliwych materiałów.

Zgodnie z nowymi regulacjami platformy takie jak np. Facebook czy Twitter będą zobowiązane do usunięcia zamieszczonych przez użytkowników treści terrorystycznych lub uniemożliwienia dostępu do nich w ciągu godziny od otrzymania zgłoszenia na ten temat. Nakaz usunięcia materiału będzie mógł zostać zlecony dowolnej platformie operującej na terenie UE przez każde państwo członkowskie - niezależnie od tego, gdzie mieści się siedziba danego serwisu. Kraje Wspólnoty będą miały prawo nałożyć sankcje na platformy niestosujące się do przepisów w wysokości nawet 4 proc. rocznego obrotu firmy.

Tzw. "reguła jednej godziny" ma na celu wyeliminowanie treści terrorystycznych z sieci tak wcześnie, jak to tylko możliwe - w myśl zasady, że tego typu materiały są najbardziej szkodliwe w pierwszych godzinach po publikacji.

Razem z nowymi przepisami stworzony ma również zostać mechanizm składania skarg np. w sytuacji, kiedy dane treści zostały błędnie usunięte. Unijny nakaz nie będzie dotyczyć treści rozpowszechnianych w celach edukacyjnych, dziennikarskich, badawczych lub artystycznych. Spod przepisów wyłączane mają być również treści publikowane w celu zwiększenia świadomości odnośnie terroryzmu. Jak podkreślają brukselscy urzędnicy, sama definicja tego typu szkodliwych treści zawarta jest w unijnej dyrektywnie ws. zwalczania terroryzmu.

Porozumienie między Parlamentem a Radą z zadowoleniem przywitała Komisja Europejska.

"Nowe przepisy sprawią, że internet będzie bezpieczniejszy. Niekontrolowane treści terrorystyczne w sieci mogą wyrządzić poważne szkody - motywować do ataków, prowadzić to radykalizacji. Regulacje UE zapewnią wyraźne ramy prawne nakładające odpowiedzialność za walkę z treściami terrorystycznymi na państwa członkowskie i dostawców usług cyfrowych. W ten sposób nasza Unia Bezpieczeństwa zaczyna nabierać kształtów" - powiedział w czwartek wiceprzewodniczący Komisji Margaritis Schinas.

Żeby wstępnie ustalone w czwartek przepisy mogły wejść w życie, muszą jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, czyli państwa członkowskie.