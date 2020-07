UE: Komisja zapowiada nowe przepisy do walki z oszustwami online

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager powiedziała, że przepisy zawarte w unijnym Kodeksie Usług Cyfrowych pomogą UE m.in. w walce z oszustwami w sieci, w tym z handlem podróbkami.

Komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager zapowiedziała, że zapisy unijnego Kodeksu Usług Cyfrowych pomogą w walce z nieuczciwymi sprzedawcami oraz ograniczą handel podrabianymi towarami. Regulacje zobowiążą m.in. platformy online do weryfikowania tożsamości współpracujących z nimi sprzedawców.

"Firmy powinny skuteczniej kontrolować sprzedawców handlujących za pośrednictwem ich platform. To absurdalne, że dzisiaj handlarz przyłapany na oszustwie może tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu, po czym za chwilę założyć kolejny sklep podając się za kogoś innego. Platformy muszą być bardziej rygorystyczne wobec nieuczciwych sprzedawców" - powiedziała Vestager.

Komisarz podkreśliła również, że "klienci kupujący towar online, powinni być tak samo chronieni, jak w sklepach stacjonarnych", a produkty sprzedawane w sieci powinny być równie bezpieczne, jak te ze sklepowych półek.

Komisja Europejska jeszcze w lutym przedstawiła propozycję przepisów regulujących działania platform internetowych, pakiet jest teraz dopracowywany i ma być gotowy do końca roku. Aktualnie trwają konsultacje społeczne odnośnie regulacji, dotyczą one m.in. takich zagadnień jak bezpieczeństwo w sieci, odpowiedzialność platform i ich dominująca pozycja na rynku, reklama cyfrowa, zatrudnienie online i ewentualne zarządzanie serwisami w sieci. Opinie zbierane będą do 9 września.