UE: Możliwe wykluczenie z rynku platform internetowych, które nie dostosują się do prawa UE

Platformy internetowe, które nie dostosują się do prawa UE, mogą zostać wykluczone z unijnego rynku - powiedział tygodnikowi "Welt am Sonntag" Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego. Komisja Europejska finalizuje prace nad aktem o usługach cyfrowych.

Komisja Europejska 2 grudnia br. przedstawi nowy projekt unijnych przepisów o usługach cyfrowych, regulujący m.in. działanie serwisów internetowych. Regulacje zobowiązywać będą duże firmy technologiczne do udostępniania danych mniejszym rywalom i organom regulacyjnym oraz zakazywać im wykorzystywania dominującej pozycji rynkowej do nieuczciwego promowania własnych usług i produktów. Przepisy dadzą również UE prawo do wykluczenia platform lub części ich usług z unijnego rynku w sytuacji, kiedy firmy nie będą przestrzegać prawa Wspólnoty. Jak dotąd unijne urzędy antymonopolowe i ds. cyfrowych nie miały tego typu kompetencji.

"Musimy mieć możliwość egzekwowania zasad. W tym celu potrzebujemy odpowiedniego arsenału środków: możliwości nakładania kar finansowych, prawa do wyłączania przedsiębiorstw lub części usług z jednolitego rynku, prawa do domagania się od nich odsprzedania pewnych usług, jeśli są one sprzeczne z zasadami konkurencji" - powiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton niemieckiemu tygodnikowi "Welt am Sonntag".

Jak dodał Breton, unijne sankcje byłyby nakładane tylko na te firmy, które nie dostosują się do unijnego prawa, zaś najdotkliwsze kary stosowane byłyby jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Projekt unijnych przepisów pojawia się akurat w momencie, kiedy firmy i organizacje coraz głośniej krytykują UE za to, że nie radzi sobie z ukróceniem nieuczciwych praktyk rynkowych stosowanych przez zagranicznych gigantów technologicznych. W ubiegłym tygodniu 165 przedstawicieli branży cyfrowej wystosowało do Komisji Europejskiej list ws. naruszania konkurencyjności przez Google'a.

Tymczasem, jak donosi agencja Reutera, koncern Google próbuje znaleźć sprzymierzeńców wśród amerykańskich firm, żeby wspólnie oprotestować planowane regulacje UE.