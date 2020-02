UE neutralna co do własności firm rozwijających technologie 5G

Unia Europejska pozostanie neutralna wobec kwestii własności firm rozwijających technologie dla łączności nowej generacji 5G - zapowiedziała unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager we wtorkowej rozmowie z serwisem CNBC.

W lutym prokurator generalny USA William Barr stwierdził, iż rząd USA powinien rozważyć pozyskanie większościowych udziałów w Nokii lub Ericssonie celem pozbawienia Chin dominującej pozycji na rynku technologii dla nowej generacji łączności.

Tym samym, jak ocenia stacja, UE pozostawia otwarte drzwi dla możliwego kupna części udziałów w europejskich firmach pracujących nad technologiami dla łączności 5G takich jak Nokia i Ericsson - tak długo, jak ewentualne przejęcie nie będzie stwarzało ryzyka dla bezpieczeństwa.

"W Europie jesteśmy neutralni w kwestii własności. Firma może należeć do państwa lub pozostawać w rękach prywatnych, ale to, co dla nas jest istotne, to realne uzasadnienie biznesowe dla działań w charakterze operatora rynkowego" - powiedziała Vestager.

Nokia i Ericsson to obecnie najwięksi producenci sprzętu sieciowego w Europie oraz bezpośrednia konkurencja dla chińskiego giganta telekomunikacyjnego - koncernu Huawei, którego udział w lokalnych wdrożeniach nowej technologii łączności od wielu miesięcy uważany jest przez USA za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Obecnie - jak podkreśla CNBC - Stany Zjednoczone nie mają podmiotu, który mógłby być konkurentem dla Huaweia.