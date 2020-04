UE: Platformy internetowe usuwają podróbki związane z Covid-19

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że platformy internetowe, jak m.in. Allegro, Facebook i AliExpress, przyjęły już zalecane przez KE środki, żeby zwalczać sprzedaż w sieci fałszywych produktów promowanych jako chroniące przed koronawirusem.

Jak podała w piątek Komisja, Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish i Yahoo nie tylko wzmocniły współpracę z unijnymi organami ochrony konsumentów, ale także doprecyzowały działania, mające na celu ograniczanie i zapobieganie pojawianiu się w sprzedaży podróbek, promowanych jako środki na koronawirusa. Chodzi tu przede wszystkim o produkty bezzasadnie promowane jako leczące chorobę Covid-19 lub chroniące przed nią, w tym maski, jednorazowe rękawiczki czy płyny antybakteryjne, niejednokrotnie sprzedawane w sieci po cenie znacznie wyższej niż rynkowa.

I tak, zgodnie z zaleceniami Komisji, platformy zintensyfikowały działania mające na celu aktywne monitorowanie pojawiających się treści i towarów oraz usuwania tych, które uznane zostały za nieprawdziwe, jak np. reklamy promujące "cudowne lekarstwa na wirusa". W tym celu firmy korzystają zarówno z algorytmów, jak i z pomocy pracowników, którzy całodobowo i przez siedem dni w tygodniu śledzą publikowany w sieci kontent. Niektóre platformy tymczasowo zablokowały możliwość sprzedaży lub reklamy poszczególnych produktów, jak np. maski czy środki antybakteryjne i na bieżąco kontrolują handlowców windujących ceny produktów.

"Cieszę się, że platformy internetowe, media społecznościowe, wyszukiwarki i serwisy e-handlowe odpowiedziały na wezwanie Komisji Europejskiej, żeby stworzyć w UE silny sojusz z organizacjami zajmującymi się prawami konsumentów. Tylko razem możemy skutecznie zablokować kanały, z których korzystają oszuści internetowi wykorzystujący strach konsumentów przez koronawirusem. Cieszę się, że firmy przyjęły konkretne rozwiązania i oczekuję, że będą ich konsekwentnie przestrzegać podczas kryzysu" - powiedział komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Jak mówią unijni urzędnicy, jest to część szerszych działań KE mających na celu walkę z dezinformacją dotyczącą epidemii Covid-19 i oszustw konsumenckich. Komisja już 23 marca zaalarmowała platformy o najczęściej pojawiających się w sieci podróbkach związanych z epidemią koronawirusa. 27 marca wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova zobowiązała firmy internetowe do ochrony konsumentów i usuwania z sieci zarówno fałszywych produktów, jak i fake newsów. Uruchomiona została również unijna strona internetowa, gdzie obalane są mity na temat Covid-19 i przekazywane informacje o tym, jak Unia radzi sobie z kryzysem. Witryna dostępna jest we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty.