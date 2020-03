UK: Agencja cyberbezpieczeństwa ostrzega przed inteligentnymi sprzętami

Brytyjskie Narodowe Centrum Bezpieczeństwa (NCSC), radzi rodzicom żeby przed skorzystaniem z inteligentnych kamer i sprzętów do monitorowania dzieci i niemowląt, zmienili ustawienia urządzeń. W przeciwnym razie mogą one zostać przejęte przez hakerów - informuje BBC.

Dyrektor techniczny rządowej agencji ds. cyberbezpieczeństwa (National Cyber Security Centre) Ian Levy przestrzega przed beztroskim korzystaniem ze sprzętu do monitorowania dzieci i niemowląt, w tym inteligentnych kamer czy tzw. elektronicznych niań.

Urządzenia te są podatne na ataki hakerów, mogących uzyskać dostęp do zdjęć i nagrań, na których widnieje dziecko, a nawet podglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym.

Jak przypomina BBC, w przeszłości wielokrotnie zdarzały się sytuacje, kiedy sprzęt był przejmowany przez osoby trzecie bez wiedzy i zgody ich właścicieli. I tak np. jeden z hakerów rozmawiał z dziewczynką udając św. Mikołaja, a w innym przypadku małżeństwo z Leeds było przez długi czas podglądane online, nie zdając sobie z tego sprawy.

Dlatego też NCSC przygotowało wytyczne dla użytkowników inteligentnego sprzętu. Przede wszystkim powinni oni ustawić własne hasło, umożliwiające dostęp do urządzenia. Nie powinno ono być zbyt oczywiste i łatwe do odgadnięcia. Agencja przypomina, że zwykle hasła ustawiane w sklepie są nieskomplikowane i łatwe do złamania dla hakerów. Oprogramowanie sprzętu powinno być na bieżąco aktualizowane. Użytkownicy powinni również wyłączać zdalny podgląd kamer, kiedy go nie potrzebują.

Jak donosi BBC, często producenci tego typu sprzętu próbują stworzyć tani produkt, który uda się jak najszybciej wypuścić na rynek, bez instalowania odpowiednich zabezpieczeń. I tak np. brytyjska organizacja konsumencka Which? przebadała interaktywne zabawki dziecięce i inne sprzęty połączone z internetem i wykazała, że były one niezwykle podatne na ataki hakerskie.

W styczniu brytyjski rząd zapowiedział, że zamierza wprowadzić przepisy wzmacniające zabezpieczenia inteligentnych sprzętów i chce zobowiązać producentów do przestrzegania nowych regulacji.