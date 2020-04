UK: Burger King nie może promować burgera roślinnego jako przyjaznego weganom

Burger King nie będzie mógł reklamować swojego burgera roślinnego Rebel Whooper jako produktu przyjaznego weganom - zadecydowała brytyjska instytucja Advertising Standards Authority (ASA), odpowiedzialna za etykę w reklamie.

Według brytyjskiej organizacji hasło reklamowe, którym Burger King promuje swój produkt w mediach społecznościowych, brzmiące: "100% Whopper, 0% wołowiny", może zostać błędnie zrozumiane przez konsumentów. Zdaniem ASA, reklama restauracji sugeruje, że kanapka nie zawiera produktów odzwierzęcych, i że może być konsumowana zarówno przez wegetarian, jak wegan. Dodatkowo mylące jest również to, że przy postach promujących Rebel Whooper w mediach społecznościowych umieszczane jest logo holenderskiej firmy The Vegetarian Butcher, producenta roślinnych odpowiedników produktów mięsnych, jak wegańskie parówki czy kotlety. W 2018 r. marka została przejęta przez międzynarodowy koncern Unilever, z którym to umowę podpisał Burger King.

"Zastosowana przy reklamie Whoopera zielona paleta kolorystyczna oraz to, że burger trafił na rynek w styczniu, akurat wtedy, kiedy trwała doroczna kampania Veganuary (akcja promująca weganizm - przyp. PAP), jeszcze bardziej wzmacniały błędne wrażenie, że mamy do czynienia z produktem przyjaznym weganom i wegetarianom" - napisała w oświadczeniu ASA.

Tymczasem okazało się, że w rzeczywistości Rebel Whooper przygotowywany jest na tych samych grillach, na których smażone są burgery mięsne. Produkt zawiera także jajka i te same sosy, co kanapki mięsne, w tym majonez.

Burger King broni się, twierdząc, że od początku bardzo wyraźnie komunikował, zarówno w mediach społecznościowych, jak i w materiałach prasowych, że jego produkt został raczej przygotowany z myślą o tych klientach, którzy "chcieliby ograniczyć konsumpcję mięsa" i że firma nie ukrywała, że nie jest on odpowiedni dla osób, które w ogóle nie jedzą mięsa ani produktów odzwierzęcych. Jak przekonuje koncern, niektóre reklamy zawierały małym drukiem dopisek, że kanapka była przygotowywana "razem z produktami mięsnymi", poza tym reklamy telewizyjne Rebel Whoopera nie zawierały już logo The Vegetarian Butcher, które mogło zostać uznane za potencjalnie mylące.

Argumentacja nie przekonała jednak brytyjskiej instytucji, która zakazała firmie promowania burgera jako przyjaznego weganom.

"Uznaliśmy, że firma nie zrobiła wystarczająco wiele, żeby podkreślić to, że produkt nie jest odpowiedni dla wegetarian i wegan" - napisała w oświadczeniu ASA.

Rzecznik brytyjskiego stowarzyszenia Vegan Society uznał, że Burger King stracił świetną szansę na przyciągnięcie nowych klientów.