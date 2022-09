UKE będzie zbierać dane o przebiegu linii światłowodowych i kablowych

W ramach inwentaryzacji Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie zbierać informacje o przebiegu linii światłowodowych i kablowych – wynika z projektu rozporządzenia MC, opublikowanego w piątek.

W piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące, które straci ważność z końcem tego roku w wyniku zmian w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie nowe rozporządzenie ma szerszy zasięg.

Z rozporządzenia wynika, że Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie zbierał informacje o "przebiegu światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu". Wcześniej te dane nie były zbierane w ramach inwentaryzacji. Poza tym nadal gromadzone będą dane o "usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu", a także o "pokryciu istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną i publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi zapewniającymi lub umożliwiającymi zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu, z odrębnym zaznaczeniem łączy światłowodowych i sieci bezprzewodowych, oraz budynkami umożliwiającymi kolokację".

"(…)w projekcie dokonano również rozszerzenia zakresu przekazywanych danych dostosowując go do zmian technologicznych, jakie nastąpiły na rynku telekomunikacyjnym oraz potrzeb Prezesa UKE w zakresie realizowanych przez niego ustawowych zadań. Zgodnie z projektem, podmioty obowiązane będą przekazywać dane m. in. dotyczące współrzędnych geograficznych anten w stacjach bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, wysokości ich zawieszenia, producenta i modelu anteny, wykorzystywanej technologii dostępowej oraz szeregu innych parametrów opisujących działanie stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych" - wskazano w uzasadnieniu.

Jak wynika z uzasadnienia, wejście w życie nowego rozporządzenia zostało wpisane do Krajowego Planu Odbudowy jako jeden z tzw. kamieni milowych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.