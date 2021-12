UKE prowadzi reorganizację pasma 2100 MHz

P4, Polkomtel, Orange Polska i T-Mobile Polska otrzymali zawiadomienie o wszczęciu procesu reshufflingu (ponownego zagospodarowania) dla pasma 2100 MHz; to początek operacji zwiększenia efektywności wykorzystywania częstotliwości w tym paśmie - poinformował prezes UKE Jacek Oko.

"Rozpoczynamy proces, którego efektem będzie zapewnienie ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości w paśmie 2100 MHz wykorzystywanym przez czterech operatorów komórkowych w Polsce. Proces ten umożliwi dopełnienie posiadanych przez nich zasobów w sparowanych blokach FDD z 14,8 do 15 MHz" - poinformował w informacji na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elekronicznej prezes Jacek Oko.

Dodał, że wraz z procesem reorganizacji pasma prowadzone będą postępowania w sprawie dokonania rezerwacji z pasma 2100 MHz, kończących się na przełomie lat 2022 i 2023, na kolejny 15-letni okres.

Według szefa UKE pierwszym etapem uporządkowania tego pasma będzie proces reshufflingu, czyli ponownego zagospodarowania. "Czterej operatorzy otrzymali właśnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu procesu reshufflingu dla pasma 2100 MHz. Prezes UKE ma takie prawo od zmian wprowadzonych w 2019 roku w Prawie telekomunikacyjnym" - wskazał Jacek Oko.

Drugim etapem będzie - według prezesa UKE - rekonfiguracja sieci oraz decyzje w sprawie pozwoleń radiowych i zmiana wpisów do rejestru.

"Szacujemy, że decyzje reshufflingowe zostaną wydane na początku marca 2022 roku i będą przewidywać 90-dniowy termin wejścia w życie nowej aranżacji pasma. W tym czasie operatorzy powinni przygotować się do sprawnej rekonfiguracji swojej sieci, a Urząd do wydania ponad 30 tys. decyzji w sprawie pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń - bo zmieni się zakres pasma używany przez stacje bazowe każdego z operatorów" - poinformował Jacek Oko.

Jak podał, trzecim etapem całej operacji będzie dokonanie rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres.

"Po zakończeniu reshufflingu, w marcu 2022 roku, rozpoczniemy proces konsultacji decyzji ws. dokonania rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres. Proces ten potrwa minimum 30 dni, a decyzje będą mogły być wydane w maju 2022 roku" - poinformował.

Wskazał przy tym, że oprócz pasma FDD (dwóch sparowanych bloków po 14,8 MHz), operatorzy posiadają także pasmo TDD (5 MHz niesparowane), przy czym częstotliwości te były początkowo przewidywane jako częstotliwości, na których możliwe będzie świadczenie usług szerokopasmowych. "Jednak dotychczas nie wypracowano rozwiązań technicznych pozwalających na ich efektywne wykorzystywanie. Zakres ten pozostaje niewykorzystywany komercyjnie w Europie i Polsce i nie zapowiada się na zmianę tego stanu rzeczy" - podkreślił.

Dodał, że zgodnie z decyzją harmonizacyjną Komisji Europejskiej z 28 września 2021 roku, częstotliwości należące teraz do Polkomtela i P4 zostały przeznaczone na potrzeby kolejowego systemu ruchomej łączności radiowej, a zasoby te muszą być udostępnione przez państwa członkowskie na zasadzie braku wyłączności nie później niż 1 stycznia 2025 roku.

Według prezesa UKE po zakończeniu powyższych etapów otworzy się możliwość dopełnienia posiadanych przez operatorów zasobów w blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. "Po rozpatrzeniu wniosków operatorów planujemy wydanie stosownych decyzji w 2022 roku" - poinformował.

Piątym etapem całego procesu ma być wydanie decyzji ws. pozwoleń radiowych i wpisy do rejestru.

"Po wydaniu decyzji dokonujących rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres oraz po dopełnieniu posiadanych przez operatorów zasobów w blokach do 15 MHz, niezbędne będzie powtórzenie działań wskazanych w etapie drugim, czyli wydanie ponad 30 tysięcy decyzji ws. pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń" - wskazał Jacek Oko.

Jego zdaniem reshuffling pasma 2100 MHz będzie dla UKE i operatorów poligonem testowym dla podobnych ruchów w innych pasmach.