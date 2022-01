UKE: W 2022 roku powstanie Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej

W tym roku priorytetem jest jakość internetu i rozwój sieci telekomunikacyjnych, zarówno stacjonarnych jak i mobilnych. Dlatego powstanie Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej i System Monitorowania Jakości Internetu – powiedziała Lidia Stępińska-Ustasiak z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

"Pandemia wyraźnie pokazała jak kluczowa jest jakość sieci telekomunikacyjnych dla edukacji, gospodarki, biznesu i dla edukacji zwłaszcza w kontekście możliwości zdalnej pracy i nauki" - podkreśliła Lidia Stępińska-Ustasiak, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Zagranicznych UKE.

"Dlatego w 2022 roku naszym priorytetem będzie jakość internetu i rozwój sieci telekomunikacyjnych. Ale również, to co jest kluczowe; będziemy stawiać na bezpieczeństwo, bo wychodzimy z założenia, że bezpieczeństwo usług telekomunikacyjnych jest podstawą" - stwierdziła.

Działania rozwojowe UKE skupią się na sieciach stacjonarnych i mobilnych. W przypadku sieci stacjonarnych będą to mechanizmy jeszcze skuteczniejszego wyznaczania obszarów, w które kierowana będzie pomoc publiczna przeznaczona dla operatorów budujących sieci.

"Wsparciem tych działań będzie System Monitorowania Jakości Internetu, który da lepszy obraz jakości sieci telekomunikacyjnych, bo jedno, to sam dostęp do internetu, a drugie, to odpowiednie jego parametry zapewniające możliwość komfortowego korzystania" - dodała.

Jak oceniła, w przypadku sieci mobilnych "chodzi o przekazanie nowych częstotliwości operatorom komórkowym; mowa tu o aukcji 5G, czy przearanżowanie przydzielonych im pasm, aby można je było efektywniej wykorzystać i zaoferować klientom wyższe przepływności".

"Do tego dojdzie jeszcze wsparcie finansowe w postaci obniżenia rocznych opłat za częstotliwości w zamian za inwestycje we wskazanych miejscach z niskim poziomem sygnału" - powiedziała.

Coraz większa ilość urządzeń podłączonych do sieci i coraz większy udział Internetu w naszym życiu powoduje, że musimy z większą uwagą podejść do kwestii cyberbezpieczeństwa.

"Dlatego powstanie Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej, czyli centrum wymiany i analizy danych sektora telekomunikacyjnego. Pozwoli to na szybszą reakcję przez operatorów telekomunikacyjnych na incydenty w cyberprzestrzeni i lepszą ochronę konsumentów" - stwierdziła i dodała, że w dalszym ciągu UKE "będzie kontynuował działania edukacyjne i inwestycje w podnoszenie kompetencji grup najbardziej wykluczonych cyfrowo, czyli dzieci i osób starszych".

"Wiemy, że bezpieczeństwo w sieci to podstawa. Dlatego tak ważna jest edukacja, między innymi jak bezpiecznie robić zakupy w internecie, że zawsze należy kupować ze sprawdzonych źródeł, uważać na linki w smsach czy na fałszywych sprzedawców podszywających się pod prawdziwe sklepy. Warto uświadamiać, że w sieci musimy wykazywać zawsze dużo czujności i rozwagi" - podsumowała.