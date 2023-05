Ukraina: brytyjskie pociski Storm Shadow wykazują się 100-procentową efektywnością

Przekazane Ukrainie przez Wielką Brytanię pociski manewrujące Storm Shadow wykazują 100-procentową efektywność na froncie wojny z Rosją – powiedział w niedzielę ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow.

"Mogę powiedzieć, że wszystkie odpalenia Storm Shadow, które miały miejsce dotychczas, wszystkie 100 procent trafiły w cele wyznaczone przez Sztab Generalny" - oświadczył minister występując w ukraińskiej telewizji.

Reznikow zwrócił uwagę, że Ukraina musi przygotować się do rosyjskich ataków powietrznych przed najbliższą zimą. "Na zimę musimy wzmacniać obronę powietrzną. (…) Musimy pokryć wszystkie aglomeracje, nie tylko Kijów, ale i Charków, Dniepr, Odessę, Lwów i Zaporoże (…)" - wskazał Reznikow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Wielka Brytania potwierdziła przekazanie Ukrainie pocisków Storm Shadow 11 maja. Już kolejnego dnia pojawiły się nieoficjalne informacje, że ukraińska armia mogła użyć tego uzbrojenia podczas ataku na cele rosyjskie w okupowanym Ługańsku w Donbasie.

Skonstruowane przez Wielką Brytanię i Francję pociski manewrujące Storm Shadow mają zdecydowanie większy zasięg niż jakiekolwiek inne zachodnie pociski przekazane do tej pory Ukrainie. Według specyfikacji producenta ich maksymalny zasięg to 560 km, choć w wersji eksportowej jest to między 250 a 300 km. Dla porównania przekazane Ukrainie amerykańskie systemy artylerii rakietowej HIMARS mogą razić cele oddalone o około 80 km.