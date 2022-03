Ukraina: sztab generalny apeluje o sprawdzanie informacji, ostrzega, że wróg chce siać panikę

Sztab generalny armii ukraińskiej zaapelował we wtorek do obywateli, by wszelkie informacje sprawdzali w oficjalnych źródłach, zanim powielą je w mediach społecznościowych. "Wróg chce zasiać wśród nas panikę" - ostrzegł sztab na Facebooku.

"Wróg ponosi straty i próbuje zasiać wśród nas panikę. Prośba do użytkowników mediów społecznościowych: zanim podacie dalej i rozpowszechnicie jakąkolwiek informację, sprawdźcie proszę, czy była ona podana przez któreś ze źródeł oficjalnych" - oświadczył sztab (https://www.facebook.com/100069092624537/posts/267446268901792/?d=n).

Jak dodał, codziennie pojawiają się np. doniesienia, jakoby władze Ukrainy opuściły kraj bądź podpisały kapitulację. Są też twierdzenia, że ludność kontrolowanych przez wojsko rosyjskie miast wita żołnierzy Rosji jako "wyzwolicieli". Rozpowszechniane są też pogłoski, że służby ukraińskie prowadzą podsłuchy rozmów telefonicznych obywateli.

"Dementujemy te i inne fake newsy i nadal będziemy to robić" - oświadczył sztab.

Zapewnił, że wszystkie oświadczenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego są publikowane na bieżąco w zasobach internetowych władz i struktury siłowych Ukrainy.