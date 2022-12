Ukraińska firma, która wytwarza papier z opadłych liści, otrzymała grant Unii Europejskiej

Opadłe liście są odpadem, który trzeba utylizować. Ukraińska firma Releaf Paper opatentowała technologię wytwarzania z nich papieru i znalazła się w gronie zwycięzców europejskiego programu dla innowacyjnych start-upów. Komisja Europejska przyznała jej grant w wysokości 2,5 mln. euro.

Zebrane przez służby miejskie liście są zwykle palone lub kompostowane. Ukraińska firma Releaf wymyśliła sposób, by przetwarzać je na papier - do pisania oraz na torby i pudełka. W tegorocznym programie Komisji Europejskiej EIC Accelerator 2022, który wspiera start-upy oraz innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do szybkiego wzrostu gospodarczego, zdobyła dofinansowanie na rozwój o wartości 2,5 mln. euro.

Dzięki opatentowanej technologii Releaf wytwarza celulozę z liści. Jak powiedział serwisowi Euronews Next Aleksander Sobolenko, dyrektor generalny i współzałożyciel Releaf Paper, są trzy główne powody, dla których taka firma jak jego jest potrzebna: wylesianie powodujące szkody w środowisku na całym świecie, rosnący popyt na opakowania oraz wzrost świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

"Nie zbieramy liści, wykorzystujemy istniejące procesy. W europejskich miastach, na Ukrainie, infrastruktura do zbierania liści już istnieje. Dogadaliśmy się z władzami miasta" - mówi przedsiębiorca. "Oferujemy bezpłatne rozwiązanie. Oni dostarczają do naszych zakładów liście, my je myjemy, granulujemy, a potem przetwarzamy na celulozę".

Stosowana w Releaf technologia pozwala wykorzystywać każdy rodzaj liści, co zapewnia firmie łatwy dostęp do surowca.

"Przede wszystkim nie ścinamy drzew, żeby produkować papier. Ponadto podczas produkcji Releaf Paper emisja dwutlenku węgla jest o 78 proc. mniejsza. W dodatku zużywamy trzy razy mniej energii i 15 razy mniej wody. Nasz papier jest biodegradowalny, nadaje się do recyklingu, jest to najbardziej ekologiczny papier wyprodukowany z jakiegokolwiek surowca" - zapewnia Aleksander Sobolenko.

Jak podaje w zgłoszeniu konkursowym Releaf, każda tona papieru z liści to 17 ocalonych przed wycinką drzew. Pomysł i technologię stworzył partner biznesowy Sobolenki, Valentyn Frechka, który opracował je, mając 16 lat, jako projekt szkolny. Ich firma zdobyła już wiele nagród za innowacyjność, teraz planuje ekspansję.

Pilotażową produkcję papieru do pakowania i toreb papierowych firma rozpoczęła we wrześniu 2021 roku w pierwszym zakładzie testowym w Żytomierzu na Ukrainie, którego wydajność wynosi 5000 ton rocznie. Jednak rosyjska inwazja sprawiła, że stracili większość ukraińskich klientów, co zmusiło ich do szukania nabywców za granicą.

"W tym roku wydawało się, że Releaf Paper upadnie. Zrujnowana logistyka, wstrzymanie sprzedaży na Ukrainie i kompletna niepewność, co do przyszłości" - mówi Aleksander Sobolenko serwisowi ain.ua. "Jednak w grudniu osiągnęliśmy coś, o co walczyliśmy przez większą część roku. Jedną strategicznie udaną akcją zmieniliśmy losy naszej walki o przetrwanie w zwycięstwo" - komentuje współzałożyciel Releaf sukces w konkursie Komisji Europejskiej.

Firma zamierza w ciągu pięciu lat uruchomić produkcję w dwóch krajach europejskich. Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3,5 mln. Będzie to możliwe dzięki unijnej dotacji oraz wcześniej pozyskanym funduszom z Google i WWF. Realizacja projektu ma się rozpocząć w kwietniu przyszłego roku.

"Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek celu, jakim jest uruchomienie własnych linii produkcyjnych nowej generacji, na których powstawać będzie papier przyszłości Releaf" - zapewnia Frechka. "Kiedy pod koniec tego roku wszyscy mówią o zmniejszeniu śladu węglowego, wylesianiu i powstrzymaniu katastrofy ekologicznej, my podejmujemy realne działania w celu zrewolucjonizowania przemysłu papierniczego".

Grant w wysokości 2,5 miliona euro jest przyznawany w formie dotacji, a dodatkowe finansowanie może przekroczyć 10 milionów euro, jeśli Komisja Europejska zgodzi się sfinansować dalsze zwiększenie skali projektu.

O grant z EIC Accelerator 2022 ubiegało się w tym roku ponad tysiąc firm z całego świata. Tylko 78 z nich przyznano dofinansowanie, którego łączna wartość wyniesie 470 milionów euro. (PAP Life)

agf/ moc/