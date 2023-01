Ukraiński psycholog opracował wynalazek, który może poprawić jakość opieki w szpitalach

Jedną z najciekawszych pozycji zaprezentowanych podczas zakończonych niedawno w Las Vegas targów elektroniki użytkowej CES 2023 był wynalazek opracowany przez psychologa klinicznego Iwana Osadczego. Knopka, bo tak nazywa się niewielkie urządzenie wymyślone przez ukraińskiego lekarza, ma pomagać zarówno obłożnie chorym pacjentom szpitali, jak i ich personelowi. Co ważne, będzie produkowane w Polsce.

Słowo knopka oznacza przycisk. Jest zarówno nazwą ukraińskiego startupu, jak i samego urządzenia - zautomatyzowanego, bezprzewodowego systemu przywoływania pielęgniarek. Składa się z kilku elementów: bezprzewodowego guzika, który umieszcza się w dowolnym miejscu na łóżku medycznym chorego, czujnika przyklejonego do skóry pacjenta, lampy-huba, która zbiera wszystkie dane i przesyła je do chmury oraz aplikacji, którą pielęgniarz lub pielęgniarka może ulokować w swoim urządzeniu mobilnym, np. w smartfonie czy smartwatchu.

Urządzenie samo wzywa pielęgniarki, gdy pacjent ma nieprawidłowy puls lub gdy potrzebuje leków. Ale chory też w każdej chwili nacisnąć przycisk. Innowacyjność Knopki polega na tym, że takiego alertu nie da się zlekceważyć ani wyłączyć - ustaje dopiero wtedy, gdy ktoś zajmie się problemem.

Właśnie dlatego amerykańska agencja informacyjna Associated Press wymieniła Knopkę w gronie najciekawszych urządzeń zaprezentowanych podczas tegorocznych targów elektroniki użytkowej CES 2023. Twórca tego urządzenia w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego wynalazek był już testowany w 30 ukraińskich szpitalach, dwa z nich obecnie są już zrujnowane, a jeden zajęty przez Rosjan. "Nadal jednak pracujemy i działamy, ponieważ musimy zapewniać bezpieczeństwo pacjentom" - powiedział Iwan Osadczy, który jest nie tylko autorem Knopki, ale też założycielem produkującego to urządzenie startupu.

Na pomysł opracowania "sprytnego przycisku" Osadczy wpadł w 2018 roku, gdy opiekował się chorą babcią w szpitalu. Zauważył wówczas, że gdy pacjent czegoś potrzebuje, pielęgniarki należy wręcz "wytropić", bo ciągle omijają potrzebujących, nawet gdy są przez nich przywoływane przy użyciu tradycyjnych urządzeń. Sam kiedyś także pracował jako pielęgniarz, dlatego znał ten problem także od drugiej strony. "Kiedy siedziałem przy łóżku mojej babci, pomyślałem, że trzeba coś zrobić, żeby poprawić służbę zdrowia i wesprzeć pielęgniarki. Pielęgniarka to tylko jedna osoba, która nie może być wszędzie w tym samym czasie. Dlatego ważne jest, aby wiedziała, czym zająć się w pierwszej kolejności. Powiedzmy, że pacjent po operacji potrzebuje antybiotyków, podawanych co dwie godziny, by zapobiec infekcjom. Jeśli ich nie przyjmie, nie będzie mógł wrócić do domu następnego dnia. Ale może pielęgniarka jest w tym czasie zajęta innym pacjentem lub pracą administracyjną. Nasz system wysyła powiadomienie: +Masz teraz dziesięć minut, aby się tym zająć+. Pozwalając zautomatyzowanemu systemowi ustalać priorytety, szpitale mogą wydajniej organizować swoją opiekę" - powiedział w wywiadzie opublikowanym 23 grudnia w specjalistycznym serwisie Innovation Origins.

Zapytany o największe problemy, z jakimi jego zespół musi zmagać się podczas pracy na tym innowacyjnym urządzeniem, Osadczy stwierdził: "Może to zabrzmieć trochę szalenie w czasie rosyjskiej inwazji, ale tak naprawdę był to koronawirus. Oczywiście zakładanie firmy i rozwijanie jej przy regularnych alarmach przeciwlotniczych to wyzwanie, któremu musimy sprostać każdego dnia. Ale podczas inwazji czujemy wsparcie z całego świata". Powiedział również, że przed rosyjską inwazją z jego wynalazku korzystało 30 oddziałów szpitalnych na Ukrainie. "Mieliśmy linię produkcyjną tutaj na Ukrainie, ale teraz przenosimy ją do Polski z powodu przerw w dostawie energii elektrycznej. Chociaż plan był taki, żeby przenieść się do Polski jeszcze przed pandemią i inwazją".

Na wspomnianej konferencji IT Arena 2022 Knopka zajęła drugie miejsce w konkursie startupów. Firma jest uczestnikiem Polish-Ukrainian Startup Bridge. (PAP Life)

pba/ gra/