Ukraińskie drony wykorzystują anteny Starlink

Ukraiński dron, zestrzelony przez prorosyjską grupę militarną nazwaną KCPN, miał zainstalowaną antenę systemu Starlink, należącego do Elona Muska, która odbiera sygnał satelitarny, dzięki czemu może być obsługiwany z dowolnego miejsca na ziemi.

Chociaż cel drona pozostaje niejasny, KCPN twierdzi, że dostęp do satelitów systemu Starlink pozwoliłby na sterowanie maszyną w dowolnym miejscu – o ile miał otwarty widok na niebo – co czyni ją potężnym narzędziem inwigilacji. Teoretycznie ten sam dron mógłby również zapewniać dostęp do Wi-Fi sąsiednim oddziałom na ziemi – podaje portal pcmac.org.

Jeśli doniesienia są prawdziwe prawdziwy, dron pokazuje nowy sposób, w jaki Starlink może być wykorzystany do działań wojennych. Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina używa systemu Starlink, który należy do amerykańskiego miliardera Elona Muska, nie tylko do dostarczania szybkiego internetu do regionów ogarniętych wojną, ale także do zapewniania łączności żołnierzom, w tym do kontrolowania bezzałogowych dronów. Ponadto Ukraina eksperymentowała z obsługą Starlinka w poruszających się samochodach i pociągach.