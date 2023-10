Ukraść można dziś wszystko. Jak skutecznie zabezpieczyć cyfrowe aktywa?

Tokenizacja aktywów będzie postępować, a żeby nasze finanse były odpowiednio zabezpieczone, musimy wyeliminować słabe strony technologii blockchain - mówi WNP.PL Kamil Gancarz, prezes startupu Bitfold.

Rozwiązania oparte na technologii blockchain zakorzenią się już niebawem w naszym życiu codziennym i zarządzaniu finansami osobistymi. W niedalekiej przyszłości większość aktywów zostanie zdematerializowana.

Wobec powyższego bardzo ważne jest, aby zneutralizować nieufność społeczną do tokenizacji i ogólnych zastosowań technologii blockchain. Żeby to osiągnąć, musimy uświadomić ludziom, że blockchain to dobro społeczne, które rozwija się dzięki społeczności.

Także dematerializacja samego pieniądza będzie postępować. - Mimo tego, że jestem zwolennikiem gotówki jako podstawy wolności gospodarczej, widzę obecnie rozwijające się trendy: płatności bezgotówkowe są coraz częstsze; kierunek globalny to odejście od gotówki - mówi WNP.PL Kamil Gancarz.

Bitfold to założony w 2017 roku start-up, który rozwija autorską technologię portfela sprzętowego nowej generacji dla kluczy kryptograficznych, przeznaczonego do zabezpieczania cyfrowych aktywów, tożsamości i wrażliwych danych.

Koncept i technologiczne zaawansowanie projektu przekonały zarówno inwestorów prywatnych, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W 2020 r. Bitfold uzyskał grant w wysokości 21,4 mln zł, a od inwestorów prywatnych pozyskał zaś łącznie ponad 20 mln zł.

Pierwsze planowane zastosowanie portfela sprzętowego dla kluczy prywatnych w technologii blockchain planowane jest w segmencie kryptowalut, ale już na obecnym etapie urządzenie zostało skonstruowane i zabezpieczone w taki sposób, że będzie miało szersze zastosowania. Może posłużyć do przechowywania cyfrowej tożsamości, podpisywania elektronicznego dokumentów czy też przechowywania haseł i danych wrażliwych.

O projekcie, jego specyfice, wymaganiach rynku i przyszłości, jaka czeka świat, rozmawiamy z Kamilem Gancarzem, prezesem Bitfolda.

Bezpieczeństwo danych to podstawa cyfrowego świata

"Innowacyjny portfel sprzętowy dla kluczy prywatnych w technologii blockchain i w innych zastosowaniach asymetrycznej kryptografii" - tak brzmi nazwa projektu, na który pozyskaliście finansowanie m.in. z NCBiR. Co jest w nim najistotniejsze i czym jest asymetryczna kryptografia?

- Powszechnie już korzystamy z mobilnej bankowości, korespondencji mailowej i tym podobnych rozwiązań - wszędzie tam mamy do czynienia z szyfrowaniem danych. Dzięki kryptografii możemy zatem "żyć online".

Obecnie kluczem do swobodnego i - przede wszystkim - bezpiecznego korzystania z sieci jest kwestia zabezpieczeń i odpowiedniego szyfrowania danych. Zwłaszcza w dobie powszechnych już niestety cyberataków oraz coraz bardziej znaczącej obecności sztucznej inteligencji w naszym życiu musimy mieć coraz lepsze zabezpieczenia. I na te wyzwania dotyczące bezpieczeństwa odpowiada Bitfold.

A dlaczego akurat znana ze świata kryptowalut technologia blockchain?

- Operujemy w technologii blockchain, ponieważ w cyfrowym świecie musimy mieć coś takiego jak wzorzec prawdy. I właśnie taką technologią jest blockchain, który - mówiąc najoględniej - jest po prostu rozproszoną, weryfikowalną co do autentyczności oraz zabezpieczoną kryptograficznie bazą danych.

Jest to technologia zapewniająca nam bezpieczny wzorzec prawdy w cyfrowym świecie i dlatego wykorzystuje najlepsze osiągnięcia z dziedziny asymetrycznej kryptografii.

Wychodzimy z mającego uzasadnienie w sytuacji na rynku założenia, że rozwiązania oparte na blockchainie zakorzenią się już niebawem w naszym życiu codziennym i - przede wszystkim - w zarządzaniu finansami osobistymi.

W niedalekiej przyszłości aktywa, które będą nadawać się do dematerializacji, zostaną zdematerializowane. W przypadku akcji czy obligacji już się to dzieje, a kolejne będą m.in. księgi wieczyste.

Czyli coraz powszechniejsza tokenizacja aktywów wymaga stosowania tej technologii niemal w życiu codziennym?

- Tokenizacja aktywów postępuje - i w związku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej i bezpiecznej technologii.

Niezależnie od tego, czy nam się to podoba czy nie - możemy mieć do tego różne podejścia, każde logicznie uzasadnione - ludzkość dąży do tego, żeby zdematerializowane aktywa były tokenami w rozproszonej bazie danych, bezpieczniejszej niż tradycyjna scentralizowana baza, jaka występuje obecnie chociażby w bankowości internetowej.

Nieufność do tokenizacji ma swoje uzasadnienie, ale chcemy to zmienić

Większość ludzi kojarzy jednak blockchain z kryptowalutami, a te - biorąc pod uwagę wiele skandali i kradzieży - uchodzą za aktywa obarczone ponadnormatywną stopą ryzyka. Czy to nie przeszkodzi we wdrażaniu takich rozwiązań?

- Bardzo ważne, aby zneutralizować nieufność społeczną do tokenizacji, dematerializacji i ogólnych zastosowań technologii blockchain.

Żeby to osiągnąć, musimy uświadomić ludziom, że za blockchainem nie stoi jakaś konkretna firma prywatna, która będzie miała wgląd w nasze dane i stan posiadania, tylko społeczność ludzi. To de facto najistotniejsze w kontekście budowania zaufania i bezpieczeństwa. Blockchain jest dobrem społecznycm, które rozwija się właśnie dzięki społeczności.

Wobec tego - zakładając, że ludzie dadzą się przekonać - gdzie widzicie zastosowanie rozwijanej przez was technologii?

- Widzimy rosnące zainteresowanie projektami wzmacniania bezpieczeństwa danych, tym, jak postępują prace nad cyfrowymi walutami banków centralnych (CBDC), które będą oparte właśnie na blockchainie - tak samo jak cyfrowa tożsamość w UE.

Ciekawostką jest, że do tego dochodzą kolejne obszary. Dla przykładu: Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Londynie prowadzi obecnie tokenizację nieruchomości. Na razie jest to projekt badawczy, ale pokazuje potencjał technologii blockchain w kwestii zarządzania prawami własności do nieruchomości.

Cyfrowa waluta, czyli trendy cyfryzacyjne widoczne tam, gdzie nie są pożądane

Cyfrowe waluty mają zwolenników, ale także zagorzałych przeciwników, którzy - słusznie - podkreślają, że cyfrowy pieniądz może okazać się kolejnym narzędziem kontroli nad człowiekiem. Czy dostrzega pan to zagrożenie?

- Jak najbardziej, prywatnie jestem zwolennikiem swobody zarządzania gotówką jako symbolu wolności. Reglamentacja dostępu do pieniądza to największe zagrożenie ze strony CBDC, ale obecnie też mamy pewne obostrzenia, taką swoistą reglamentację. Są przecież limity płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami (a od 2024 r. także pomiędzy konsumentami) i obowiązek raportowania transakcji gotówkowych powyżej określonego pułapu.

Ale - mimo tego, że jestem zwolennikiem gotówki - widzę obecnie rozwijające się trendy: płatności bezgotówkowe są coraz częstsze, kierunek globalny to właśnie odejście od gotówki. Pieniądze powinny mieć zapewniony swobodny przepływ dla dobra gospodarki - to owszem, daje gotówka - ale tendencje są nieubłagane i jednoznaczne. Dematerializacja aktywów oraz pieniądza będzie postępować.

Trendy są nieubłagane, ale można odwlekać wprowadzanie tych najbardziej kontrowersyjnych pomysłów, jak właśnie CBCD. Czy zwolennicy gotówki mają się czego obawiać już w niedługim czasie?

- Nie ulega wątpliwości, że świat zmierza w kierunku cyfrowej waluty. Globalnie nie jest to jednak kwestia 2 czy 3 lat - to może zająć i dekadę, bo to mocno innowacyjne projekty. Za szybko się to nie stanie, tutaj stawiam na ewolucyjny rozwój, tak że nie powinniśmy się obawiać, że już za 2-3 lata w ogóle nie będzie gotówki w obiegu.

Blockchain nie jest idealny, ale przy eliminacji słabych punktów może okazać się przełomem

Wracając do kwestii bezpieczeństwa: w świecie kryptowalut dochodziło nieraz do wycieku danych i wielu ludzi traciło pieniądze. Czy technologia blockchain jest faktycznie tak bezpieczna?

- Nie chcę wystawiać laurki omawianej technologii, pomijając jej wady. Jest bowiem pewna warstwa w blockchainie, która pozwala na zhakowanie... Przy szyfrowaniu posługujemy się kluczem publicznym i prywatnym. I ten drugi jest swego rodzaju słabym punktem blockchainu, jeślinie zadbamy odpowiednio o bezpieczeństwo.

Mówiąc obrazowo: to coś w rodzaju klucza do skrytki bankowej, gdzie mamy zdeponowane oszczędności. Jeśli stalibyśmy się np. ofiarami ataku fizycznego i klucz zostanie nam siłą odebrany, to tracimy kontrolę nad naszymi aktywami. Przekładając tę przenośnię na blockchain: zhakowanie klucza prywatnego umożliwia dostęp do wszystkich aktywów, a także - co o wiele bardziej niebezpieczne - do cyfrowej tożsamości.

I to jest kluczowy problem, a zarazem punkt, gdzie z rozwiązaniem przychodzi Bitfold.

Czyli jeszcze bardziej niż rozwijać samą technologię, chcecie neutralizować jej słabe punkty?

- Tak, zabezpieczenie klucza prywatnego to nasza rola - i na tym się obecnie skupiamy w prowadzonym przez nas projekcie.

Postanowiliśmy wyeliminować najsłabszy punkt technologii blockchain. Skonstruowaliśmy urządzenie w postaci cyfrowego portfela zarządzania aktywami, pozwalającego w bezpieczny sposób korzystać z technologii blockchain.

Dlaczego ma on być bezpieczniejszy od standardowych narzędzi?

- Między innymi dlatego, że napisaliśmy do niego własny system operacyjny - właśnie po to, żeby maksymalnie utrudnić śledzenie naszych ruchów i zhakowanie urządzenia. To całkowicie autonomiczny system. Nie będzie on w smartfonie, a w specjalnie zaprojektowanym urządzeniu detalicznym z własnym oprogramowaniem.

Własny system to bardzo istotna warstwa bezpieczeństwa, a urządzenie tylko z wyglądu przypominać będzie smartfona.

Kiedy to urządzenie wejdzie na rynek?

- Zminiaturyzowana wersja portfela już działa i dokonujemy na nim transakcji. Sprzedaż rynkowego produktu planujemy rozpocząć w 2025 roku - to data z bezpiecznym marginesem, pozwalającym nam wyprodukować w ustalonym terminie całą serię urządzenia.