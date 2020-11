Ultimate Games powiększyło zysk o 120 procent

Ultimate Games, producent i wydawca gier wideo z grupy PlayWay, wypracował od stycznia do września 2020 r. ponad 6,5 mln zysku netto, co stanowi wzrost o 120 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Na wyniki spółki w przeważającej części wpłynęła sprzedaż gier w segmencie konsolowym, tj. na Nintendo Switch oraz Xbox.

Dystrybucja gier na PC stanowi drugi pod względem przychodowym segment działalności spółki.

Plany studia na 2021 r. zakładają liczne premiery gier na różne platformy - harmonogram w tym zakresie uwzględnia ponad 200 tytułów.