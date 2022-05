Ultimate Games zwiększa przychody dzięki grom na konsole

Grupa Ultimate Games wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku prawie 6 mln zł przychodów netto. To wzrost o 20 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost zysku z działalności operacyjnej - z 1,4 mln zł po pierwszym kwartale 2021 do 2,5 mln zł po pierwszych trzech miesiącach 2022 roku.

Od stycznia do marca grupa wypracowała 2,5 mln zł zysku brutto i 1,9 mln zł zysku netto.

- Najważniejsze wpływy odnotowaliśmy dzięki stabilnej sprzedaży serii Ultimate Fishing Simulator na PC i VR, konsole i mobile wraz z dodatkami DLC, ale przede wszystkim w segmencie konsol, gdzie dobrze sprzedaje się House Flipper, Thief Simulator, Cooking Simulator, CMS Pocket Edition, Bus Driver Simulator na Nintendo Switch, a także Farm Manager 2022 na konsolę XboX - mówi Mateusz Zawadzki, prezes Ultimate Games.

Jak dodaje, w pierwszym kwartale tego roku grupa koncentrowała się na dalszym poszerzaniu portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe projekty, czego efektem były liczne premiery. Od stycznia do marca zostały wydane 23 gry spółek z grupy, głównie na konsole.

Model biznesowy

Pod koniec kwietnia na platformach Microsoftu zadebiutował Farm Manager 2022 z serii ekonomicznych strategii rolniczych.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na PC, konsole oraz urządzenia mobilne.

Spółka jest producentem i wydawcą gier sprzedawanych na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie.

Model prowadzonej działalności opiera się na produkcji i dystrybucji dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie.

Od 2015 roku znaczącym inwestorem spółki jest PlayWay, wiodący producent i wydawca gier komputerowych w Polsce. Od lipca 2019 roku akcje Ultimate Games są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.