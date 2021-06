Umownik wprowadza nowości na drugą połowę 2021 roku. Zawieranie umów online będzie jeszcze prostsze

Popularna platforma do tworzenia i podpisywania umów przez internet – Umownik, poinformował o nowych udogodnieniach dostępnych dla klientów.

- Nasze rozwiązanie będzie działać ekspresowo, dzięki czemu proces weryfikacji nie będzie opóźniał podpisania umowy. To unikalne rozwiązanie pozwoli podpisać elektronicznie każdy dokument, „tu i teraz” - mówi Bartłomiej Majchrzak z LawBiz Technology. - Jest to też metoda zupełnie odporna na ryzyko pandemiczne. W zeszłym roku postawiliśmy sobie za cel rozwinąć aplikację w taki sposób, by umożliwiała podpisanie umowy elektronicznie w każdej, nawet najbardziej niestandardowej sytuacji. Umownik nadaje się świetnie nie tylko do automatyzacji procesów zawierania umów, masowych wysyłek, ale również w sytuacjach pilnych, które wymagają podpisu kwalifikowanego - dodaje.Ostatnim punktem aktualizacji jest udostępnienie aplikacji w trzech nowych wersjach językowych. - Tłumaczenia przygotowaliśmy w ścisłej współpracy z jednym z naszych klientów – agencją pracy, która zatrudnia obywateli Ukrainy i Rosji - mówi Dobromiła Dąbrowska, product manager, odpowiedzialna za rozwój funkcjonalny Umownika. - Interfejs został w całości przetłumaczony na język angielski, ukraiński i rosyjski, dzięki czemu brak znajomości języka polskiego u cudzoziemców nie jest już żadnym problemem.- Dbamy o zachowanie zgodności aplikacji z prawem polskim i europejskim. Nasi kontrahenci mogą bez obaw podpisywać umowy z obywatelami i firmami z Unii Europejskiej, w wielu przypadkach również ze Stanów Zjednoczonych i Chin - dodaje Dąbrowska.Popularność platformy rośnie. Aplikacja Umownik znakomicie wpisała się w czas zwiększonego zapotrzebowania na usługi online w warunkach pandemii COVID-19. Cyfryzacja w 2020 roku znacząco przyspieszyła i nic nie wskazuje na to, żeby ten trend miał osłabnąć w 2021 roku. Z Umownika skorzystało do tej pory ponad 5.000 użytkowników oraz 600 przedsiębiorców. Spółka chwali się również ciekawym portfolio dużych klientów i partnerów biznesowych: Santander Bank Polska (w ramach usługi eUmowy), Payhelp – lider miękkiej windykacji w Polsce oraz Ultima Ratio – wiodący elektroniczny sąd arbitrażowy.Twórcy platformy szykują się do dalszej ekspansji i rozbudowywania portfolio swoich usług, tak aby w możliwie najbardziej kompleksowy sposób zapewniać obsługę negocjowania i zawierania umów online.