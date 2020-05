Umowy online stały się proste jak nigdy

Zostań w domu - te są powtarzane w ostatnich tygodniach jak mantra. Groźny koronawirus sprawił, że musieliśmy ograniczyć nasze aktywności, w tym spotkania biznesowe i towarzyskie. Zarazem jednak uświadomił, jak wiele spraw możemy załatwić online. Jak się okazuje, zdalnie można podpisać wiele rodzajów umów. Nie potrzeba do tego nawet podpisu elektronicznego. Wystarczy skorzystać z dostępnych w internecie narzędzi.

Jak dodaje, do weryfikacji tożsamości można wykorzystać nawet funkcję selfie. W momencie, w którym ktoś klika „akceptuj umowę”, aplikacja pyta się, czy chce potwierdzić ją zdjęciem i wysyła to selfie do kontrahenta. Istotne jest to, że nie ma możliwości dodania jakiegoś pliku z komputera czy z telefonu. Zdjęcie jest wykonywane w danym momencie aparatem urządzenia, na którym korzystamy z aplikacji.- Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy ktoś się tłumaczy, że to nie on zawarł umowę, tylko na przykład dziecko kliknęło, kiedy, siedziało mu na kolanach, albo kot przeszedł się po klawiaturze - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak.Umownik nie tylko ułatwia samo zawarcie umowy, ale pozwala również prowadzić w przejrzysty sposób wcześniejsze negocjacje i generowanie niezbędnych treści. Platforma świadczy usługi nie tylko w zakresie dostarczenia narzędzia do zawierania umów online, ale także doradza przy projektowaniu procesu i wyborze odpowiedniej formy. Umownik posiada zresztą szereg gotowych wzorów kontraktów i pozwala na ich aktualizowanie oraz uzupełnianie o nowe formy.Obecnie w Umowniku znajdziemy formularze do zawierania takich umów jak m.in.: umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa najmu lokalu mieszkalnego, umowa pożyczki, umowa ubezpieczenia, umowa darowizny, umowa o dział spadku, umowa uczestnictwa w szkoleniu, kursie lub evencie, umowa spółki cywilnej czy umowa ugody.Umownik, choć maksymalizuje możliwość zawierania umów bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to zarazem umożliwia jego wykorzystanie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. W znakomitej większości przypadków użycie formy dokumentowej umożliwia skuteczne kontraktowanie online. Są jednak typy zobowiązań dla których skuteczności należy zastosować inną formę, w tym kwalifikowany podpis elektroniczny.Narzędzie przeznaczone jest zarówno dla osób prywatnych jak i spółki oraz przedsiębiorstw. Wszystkie procesy związane z zawieraniem umowy można przeprowadzić zdalnie przy użyciu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.