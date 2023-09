UNESCO zaapelowało do rządów o uregulowanie kwestii generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji

W swoim ogłoszonym 7 września raporcie UNESCO nalega, aby rządy uregulowały wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) w szkołach. W opublikowanym przewodniku organizacja zaleca ograniczenie wiekowe - ustalenie minimalnego wieku użytkowników GenAI.

Z raportu wynika, że szkoły na całym świecie są w dużej mierze nieprzygotowane na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji. Niedawne globalne badanie UNESCO przeprowadzone w ponad 450 szkołach i uniwersytetach wykazało, że mniej niż 10 proc. z nich miało formalne wytyczne dotyczące stosowania aplikacji GenAI. W znacznej mierze wynika to z braku przepisów krajowych. Tymczasem technologia ta może mieć wpływ na rozwój zdolności młodych ludzi, takich jak umiejętności krytycznego myślenia i kreatywność.

UNESCO wzywa również do zachowania ostrożności w związku z pogłębianiem się globalnych podziałów, które za sprawą takich technologii jak szkolona na nieobiektywnych zbiorach danych sztuczna inteligencja, mogą jeszcze bardziej zdezintegrować społeczeństwa. "Generatywna sztuczna inteligencja może być ogromną szansą dla rozwoju człowieka, ale może też powodować szkody i uprzedzenia. Nie można jej włączyć do edukacji bez zaangażowania społeczeństwa oraz niezbędnych zabezpieczeń i regulacji ze strony rządów" - powiedziała podczas prezentacji raportu dyrektor generalna UNESCO, Audrey Azoulay.

Oprócz wspomnianego raportu UNESCO zaprezentowało też przewodnik, w którym zawarto wytyczne dotyczące tworzenia stosownych regulacji. Zdaniem ekspertów rządy powinny zastosować siedem kroków, które opracowano z myślą o zastosowaniu generatywnej sztucznej inteligencji w edukacji w sposób skoncentrowany na człowieku. Ważnymi elementami tego podejścia powinno być egzekwowanie przepisów RODO i wzmacnianie ochrony praw autorskich. "Niniejsze wytyczne pomogą decydentom i nauczycielom w optymalnym wykorzystaniu potencjału sztucznej inteligencji z korzyścią dla uczniów" - przekonywała Audrey Azoulay.

Nowością były zawarte w raporcie wytyczne i zalecenie dotyczące limitu wieku dla użytkowników GenAI. UNESCO podkreśla, że ChatGPT wymaga, aby korzytające z niego osoby miały co najmniej 13 lat, ale na świecie toczą się debaty nad podniesieniem tej granicy do 16 roku życia. Autorzy raportu argumentują, że wiele zasad ochrony nieletnich w Internecie zostało uchwalonych na długo przed wynalezieniem sztucznej inteligencji i wzywają decydentów do ich rewizji. "Pojawienie się różnych chatbotów GenAI wymaga, aby państwa dokładnie rozważyły i publicznie przedyskutowały odpowiedni próg wiekowy dla samodzielnych rozmów z platformami GenAI" - czytamy w raporcie. Zdaniem jego autorów edukacja może zostać całkowicie zmieniona przez obecne i rozwijające się technologie, dlatego nie można tego procesu pozostawić wyłącznie korporacjom tworzącym narzędzia GenAI.

W Unii Europejskiej przepisy regulujące kwestie korzystania ze sztucznej inteligencji są już przygotowywane. Zostaną zatwierdzone prawdopodobnie jeszcze w tym roku. (PAP Life)

