Unia chce przywrócić loty, ale z zachowaniem dystansu

Komisja Europejska przedstawi w maju wytyczne odnośnie przywrócenia transportu lotniczego, w tym wymóg noszenia masek przez pasażerów i utrzymywania odpowiedniego dystansu pomiędzy podróżnymi. Amerykańskie linie lotnicze opracowują własne regulacje.

Jak poinformowała komisarz UE ds. transportu Adina Valean, Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnym po przywróceniu działalności linii lotniczych po wygaśnięciu epidemii Covid-19. Wśród rozważanych propozycji jest nałożenie na pasażerów obowiązku noszenia masek podczas podróży oraz nakaz regularnych dezynfekcji samolotów i lotnisk.

"Wszystkie te propozycje powinny zostać włączone do przygotowywanych przez nas wytycznych. Prawdopodobnie już w połowie maja będziemy mogli przedstawić pełną strategię" - napisała Valean na Twitterze.

Komisarz dodała, że ciężko dzisiaj powiedzieć, kiedy transport lotniczy zostanie w pełni przywrócony. Spodziewa się, że zasady utrzymywania dystansu społecznego będą musiały obowiązywać dopóki nie zostanie wynaleziony skuteczny lek na Covid-19 lub szczepionka przeciwko powodującemu ją koronawirusowi SARS-CoV-2.

"Spodziewamy się, że wirus zostanie z nami na dłużej" - powiedziała Valean.

Także w Stanach Zjednoczonych trwa gorąca dyskusja o tym, w jaki sposób stosować zasady dotyczące dystansu społecznego i wyposażenia ochronnego podczas podróży lotniczych. Amerykańscy legislatorzy mają wątpliwości, czy Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego (FAA) posiada kompetencje do tego, żeby zobowiązać pasażerów oraz załogi samolotów do noszenia masek podczas lotu.

W ubiegłym tygodniu szef FAA Stephen Dickson uspokoił związek zawodowy pilotów, że agencja oraz amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) co prawda planują aktualizację wytycznych dotyczących bezpieczeństwa dla załóg lotniczych, ale nie zamierzają nakładać żadnych dodatkowych wymogów dotyczących środków ochronnych.

Niektóre amerykańskie linie lotnicze wprowadziły własne rozwiązania bezpieczeństwa, w tym blokowanie środkowego fotela i pozostawianie go pustego, by umożliwić zachowanie odpowiedniego dystans pomiędzy pasażerami. Inne środki obejmują zawieszenie możliwości automatycznego podwyższania klasy podróży oraz wprowadzenie samodzielnego boardingu. Ponadto niektórzy przewoźnicy, w tym Delta, zachęcają pasażerów do noszenia masek ochronnych. Jak poinformował szef linii Ed Bastian, już 80 proc. podróżnych korzystających z usług Delty korzysta z tego rozwiązania.

Kanada w ubiegły poniedziałek wprowadziła obowiązek noszenia masek ochronnych przez pasażerów podczas boardingu oraz lotu.

Z kolei Michael O'Leary szef irlandzkich linii Ryanair ocenił propozycje dotyczące blokowania środkowych foteli jako "szalone" i "beznadziejnie nieefektywne". Dodał też, że będą one kompletnie nieopłacalne. Zamiast tego przewoźnik proponuje wprowadzenie obowiązku mierzenia temperatury pasażerów oraz noszenia masek zarówno przez podróżnych, jak i załogę samolotów.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) szacuje, że od początku kryzysu wywołanego pandemią Covid-19 linie lotniczy straciły łącznie 314 mld dolarów.