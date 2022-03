Unia Europejska zawiesiła rosyjskie programy telewizyjne

Rada Unii Europejskiej 1 marca, po decyzji KRRiT i podobnych decyzjach przyjętych przez kilku innych regulatorów, przyjęła rozporządzenie zawieszające tymczasowo możliwość rozpowszechniania, ułatwiania rozpowszechniania oraz wszelkiej innej dystrybucji rosyjskich programów telewizyjnych.

"Rozporządzenie Rady UE wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich" - czytamy w informacji przesłanej przez rzecznika prasowego KRRiT Teresę Brykczyńską.

"1 marca 2022 r. Rada UE, po decyzji KRRiT i podobnych decyzjach przyjętych przez kilku innych regulatorów, na podstawie art. 215 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przyjęła rozporządzenie 2022/350 zawieszające tymczasowo możliwość rozpowszechniania, ułatwiania rozpowszechniania oraz wszelkiej innej dystrybucji rosyjskich programów: RT (Russia Today English), RT (Russia Today UK), RT (Russia Today Germany), RT (Russia Today France), RT (Russia Today Spanish) oraz Sputnik" - napisano w komunikacie.

Jak wyjaśniono, w rozporządzeniu ustanowiono: "zakaz nadawania lub umożliwiania, ułatwiania lub w inny sposób przyczyniania się do nadawania jakichkolwiek treści przez osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku XV (RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France, RT - Russia Today Spanish oraz Sputnik], w tym w drodze transmisji lub dystrybucji za pomocą dowolnych środków, takich jak telewizja kablowa, satelitarna, telewizja internetowa, dostawcy usług internetowych, internetowe platformy lub aplikacje służące do udostępniania plików wideo, niezależnie od tego, czy są one nowe czy preinstalowane".

"Zawiesza się wszelkie licencje i zezwolenia na nadawanie udzielone osobom prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku XV, jak również uzgodnienia dotyczące transmisji i dystrybucji zawarte z tymi osobami prawnymi, podmiotami lub organami" - podkreślono.

W komunikacie prasowym Komisji Europejskiej przywołano, że wcześniej część organów regulacyjnych z UE, w tym KRRiT przyjęła już odpowiednia środki zaradcze. "Szereg organów regulacyjnych państw członkowski UE podjęło już działania przeciwko rosyjskim kontrolowanym przez państwo nadawcom i kanałom, które są zaangażowane w ekosystem dezinformacji i manipulacji informacjami (np.: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska), natomiast Niemcy zakazały nadawania niemieckiej edycji programów telewizji Russia Today z powodu braku licencji" - napisano.