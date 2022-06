Unia wymusi jeden typ ładowarek do smartfonów. Apple musi się dostosować

Parlament Europejski i Komisja Europejska porozumiały się co do tego, że od 2024 roku we wszystkich państwach członkowskich będzie dostępny tylko jeden typ ładowarki do telefonów, tabletów i aparatów fotograficznych. Firma Apple została zobowiązana do tego, aby dostosować się do wprowadzonych zmian i zapewnić klientom nowe urządzenia.

Po ponad 10 latach dyskusji i wielu negocjacjach prowadzonych pomiędzy producentami sprzętu elektronicznego nie udało się wypracować kompromisowego rozwiązania. Sprawa dotyczy ujednolicenia ładowarek do telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych oraz innego sprzętu wspomagającego.

Z inicjatywy Komisji Europejskiej Parlament Europejski zajął się tą sprawą i podjął stosowną uchwałę, która mówi o tym, że od 2024 roku jedynym portem dostępnym w państwach członkowskich będzie USB typ C.

Do tej pory mamy do czynienia z dwoma niezależnymi systemami. Apple w swoich iPhonach wykorzystuje port Lightning, a urządzenia wyposażone w system Android USB typ C. Za kilkanaście miesięcy to drugie rozwiązanie stanie się standardowe.

- Porozumienie, które osiągnęliśmy, pozwoli zaoszczędzić klientów około 250 milionów euro, a poza tym doprowadzi do opracowania technologii ładowania urządzeń bezprzewodowo, bez sytuacji gdy takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do fragmentacji rynku i ograniczeniu równego dostępu dla obywateli państw unijnych - oznajmił komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Apple został zobowiązany do tego, aby dostosować się do nowych wymogów technicznych w przewidzianym terminie.

