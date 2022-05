Unijny komisarz będzie rozmawiał z Elonem Muskiem na temat przejęcia Twittera

Spotkanie unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego i usług Thierry'ego Bretona z głównym akcjonariuszem koncernu Tesla Elonem Muskiem dotyczyć będzie sytuacji związanej ze zmianami właścicielskimi w Twitterze. Rozmowy odbędą się w Teksasie i dotyczyć mają respektowania przepisów Unii Europejskiej, w tym prawa własności intelektualnej, wolności wypowiedzi, ale także respektowania zasad podatkowych.

Elon Musk kilkanaście dni temu ogłosił swój zamiar przejęcia wszystkich akcji Twittera i po zakończeniu wezwania wycofania spółki z publicznego obrotu. Dotychczasowym akcjonariuszom zaproponował cenę 54,2 dolara za jedną akcję. W wyniku umowy zwartej z zarządem spółki i częścią funduszy inwestycyjnych wydaje się, że transakcja warta 44 miliardy dolarów może zostać sfinalizowana do końca tego roku.

Pojawiają się jedna liczne głosy sprzeciwiające się temu przejęciu, które wskazują na potencjalną możliwość ograniczenia swobody wypowiedzi, cenzurowaniu komentarzy, wykorzystywaniu mediów społecznościowych do zakamuflowanych celów reklamowych. Wiele publicznych postaci oficjalnie zadeklarowało, że z chwilą realizacji zamiaru przejęcia spółki przestaną być aktywne i zaczną szukać nowych możliwości publicznego prezentowania swoich wypowiedzi.

Procedura przed Amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd potrwa jeszcze kilka tygodni, ale swoje uwagi dotyczące działania Twittera w Europie zamierza Elonowi Muskowi przedstawić unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Thierry Breton. Do spotkania dojdzie w poniedziałek 9 maja w Stanach Zjednoczonych w Austin w Teksasie, w siedzibie koncernu Tesla.

Główny przekaz kierowany z Europy, do przyszłego, potencjalnego właściciela Twittera jest jednoznaczny i odnosi się do pełnej adaptacji obowiązujących przepisów i respektowania reguł dotyczących firm działających w segmencie nowych technologii i mediów społecznościowych na wspólnym unijnym rynku. Natomiast użytkownicy swoich kont muszą mieć także pewność, że zapowiadane zmiany, które mają doprowadzić do zwiększenia zasięgu oddziaływania, nie odbędą się kosztem ograniczenia swobody wypowiedzi.

