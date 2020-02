Unijny organ ochrony danych ostrzega przed sprzętem Fitbit

Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) ostrzegła, że urządzenia firmy FitBit, specjalizującej się w produkcji sprzętu do monitorowania aktywności użytkowników, mogą stwarzać ryzyko dla ich prywatności – informuje Reuters.

Firma produkuje urządzenia monitorujące aktywność użytkowników, takie jak np. inteligentne zegarki czy opaski. Sprzęt odnotowuje m.in. ile kroków w ciągu dnia zrobili konsumenci, jaki dokładnie dystans przemierzyli, ile spalili kalorii i jak spali w nocy.

W listopadzie ub.r. zakup FitBit za 2.1 mld dolarów ogłosił właściciel Google, czyli spółka Alphabet. Transakcja oficjalnie zakończona została w styczniu tego roku i przez ekspertów uznana została za wyraz chęci Google'a, by pójść w ślady Apple i Samsunga, które również inwestują w sprzęt badający aktywność konsumentów, jak smartwatch'e.

Tymczasem unijne instytucje ochrony danych i organizacje konsumenckie, w tym EDPB, alarmują, że przejęcie FitBit może oznaczać, że amerykański gigant zyska dostęp do milionów danych Europejczyków. W tym tak wrażliwych informacji jak ich stan zdrowia.

"Obawiamy się, że gromadzenie przez firmy technologiczne wrażliwych danych osobistych europejskich użytkowników, może spowodować poważne ryzyko dla ochrony prywatności i danych mieszkańców UE" - napisała w czwartkowym oświadczeniu EDPB.

Urząd zaapelował również do firm technologicznych, żeby zaostrzyły swoje wymogi w zakresie ochrony danych oraz ograniczyły potencjalne zagrożenia związane z ich ewentualnym wyciekiem. Apel ten został skierowany zwłaszcza do koncernów starających się o zgodę unijnych organów antymonopolowych na przejęcie innych firm, tak jak ma to miejsce w przypadku Google i FitBit. Jak informuje Reuters, Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że nie jeszcze nie została oficjalnie poinformowana o tej transakcji.

"Obowiązek notyfikowania Komisji Europejskiej o transakcjach, które mają znaczenie na poziomie europejskim, należy do firm" - napisała w oświadczeniu dla dziennikarzy KE.

W przypadku dużych przejęć, a takim jest zakup FitBit przed Google'a, które mogą zachwiać konkurencją na jednolitym rynku UE, firma jest zobligowana do notyfikowania Komisji Europejskiej, która ocenia, jaki wpływ przejęcie może mieć na unijną gospodarkę. Jak jednak zauważają eksperci, Komisja zwykle rozważa tego typu transakcje pod kątem ekonomicznych konsekwencji łączenia firm i nigdy jeszcze nie badała w jaki sposób pozyskanie przez firmę większej ilości danych może wpłynąć na naruszanie prawa mieszkańców do prywatności.