Unikat w skali świata pomoże zmniejszyć koszty zarządzania budynkami

Transition Technologies, w ramach projektu realizowanego wraz ze spółką biurową Skanska i Go4Energy, wykorzysta sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do stworzenia hubu danych dla budynków. Celami inicjatywy jest zmniejszanie kosztów zarządzania budynkami i minimalizacja zużycia przez nie energii.

Ile powietrza potrzeba?

Budynki przyszłości

Algorytmy będą też mogły oszacować liczbę osób w budynku, dzięki czemu precyzyjnie można określić, ile świeżego powietrza należy dostarczyć do wnętrza bez instalowania dodatkowych czujników.- Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań możliwe będzie osiągnięcie wymiernych oszczędności oraz ograniczenie zużycia przez budynki energii i ich wpływu na środowisko - mówi Zbigniew Zasieczny, wiceprezes Transition Technologies Advanced Solutions.Oczekiwania wobec powierzchni biurowych znacznie zmieniły się w ostatnich latach. Muszą one oferować swoim użytkownikom określone parametry środowiska pracy, takie jak wysoką jakość powietrza, odpowiednią temperaturę czy wilgotność.BMSCare udowadnia, że odpowiedni komfort pracy nie musi być związany z wyższym zużyciem energii. Wspólny projekt spółki biurowej Skanska w CEE, Go4Energy i Transition Technologies wpisuje się w szeroko pojęty zielony zwrot, mający na celu między innymi bardziej racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.- BMSCare to – oprócz perowskitów czy wykorzystywania OZE – kolejny projekt, w którym stawiamy na bardziej racjonalne użycie energii. W Skanska mamy świadomość, że planując, a potem realizując nasze inwestycje, musimy podejmować konkretne działania zmniejszające nasz wpływ na środowisko - mówi Adam Targowski, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w spółce biurowej Skanska w regionie Europy środkowo-wschodniej.- Rynek nowoczesnych nieruchomości wymaga nowoczesnych rozwiązań. Obecnie, aby obsługiwać coraz bardziej skomplikowane budynki, nie wystarczy wiedza i doświadczenie. Musimy wykorzystywać nowoczesne technologie oparte o Sztuczną Inteligencję (AI), które sprawdziły się w innych sektorach jak przemysł czy medycyna. Algorytmy Sztucznej Inteligencji, na tym etapie Projektu BMSCare w środowisku testowym (model), realizują skomplikowane analizy, które finalnie zastosowane do sterowania budynkowymi parametrami doprowadzą do osiągniecia oszczędności. Oszczędności o których mowa, nie jest możliwe osiągnąć w tradycyjnym modelu sterowania budynkiem poprzez system BMS – zaznacza Tomasz Augustyniak, partner zarządzający Go4Energy.