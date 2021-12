UOKiK: kupując w sieci sprawdzajmy czy sprzedawcą jest przedsiębiorca czy osoba fizyczna

W przypadku zakupów od przedsiębiorcy możemy przez 14 dni zwrócić towar bez powodu. Mamy też prawo do reklamacji, jeżeli produkt nie spełnił naszych oczekiwań – powiedział PAP Jacek Marczak, zastępca dyrektora delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy.

Marczak podkreślił, że chęć do zakupów w internecie znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Żeby jednak zakupy w sieci były bezpieczne, należy zawsze sprawdzić, czy mamy do czynienia z przedsiębiorcą czy z osobą prywatną, ponieważ to określa nasze prawa. "W przypadku zakupów od przedsiębiorcy możemy przez 14 dni zwrócić towar bez powodu, to jest tak zwane odstąpienie od umowy. Mamy też prawo do reklamacji, jeżeli produkt nie spełnił naszych oczekiwań i był wadliwy. Jeżeli kupujemy daną rzecz na prezent, warto zachować dowód zakupu, który przydaje się w sytuacji, kiedy produkt nie jest sprawny" - powiedział Marczak.

Dodał, że istotne jest, czy przedsiębiorca sprzedający przykładowo na jednej z platform internetowych podaje swoje dane, czyli imię i nazwisko, nazwę firmy, adres i dane kontaktowe. "Jeżeli takich danych nie ma, to jest to podejrzane i należy na to uważać zwłaszcza w okresie świątecznym, kiedy mogą pojawiać się próby oszustw" - przekazał z-ca dyrektora delegatury UOKiK w Bydgoszczy.

Podkreślił, że należy też zwracać uwagę na wygląd strony, na której dokonujemy zakupów. "Błędy językowe, dziwne sformułowania, oferty, które są zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe - to wszystko jest podejrzane. Niech nasza czujność nie będzie ograniczona przez pośpiech, zwłaszcza że chcemy komuś sprawić miły prezent a nie problem" - dodał.

W ocenie Marczaka nie należy też podawać pochopnie danych swojej karty płatniczej, może się bowiem zdarzyć, że nasze dane zostaną potem wykorzystane przez przestępców. "Najbezpieczniejszą formą są płatności elektroniczne. Ale może zdarzyć się tak, że po zapłacie ten produkt nie dociera. Wtedy możemy zastosować procedurę chargeback, zwrócić się do banku o wstrzymanie tych środków, złożyć reklamację i wskazać powód jej złożenia, na przykład że produkt nie przyszedł w ciągu 30 dni a powinien. Bank zatrzyma te środki i zwróci je na nasze konto" - powiedział.

"W tym całym pośpiechu świątecznym apelujemy o rozwagę, rozsądek przy zakupach. Niech to będzie miły świąteczny czas, a nie nieprzyjemności" - podsumował.