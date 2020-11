UOKiK rośnie w siłę. Dostanie superkompetencje?

Polska zmienia właśnie prawo dla konsumentów, dostosowując je do europejskich wytycznych. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której już obawiają się przedsiębiorcy. Prezes urzędu będzie mógł usuwać domeny internetowe i blokować strony www, organizować przeszukania w firmach oraz wszczynać śledztwa prowadzone przez urzędnika z ukrytą lub zmienioną tożsamością.

Masowe przeszukania w firmach?

Zmiany w zapisach regulujących prace UOKiK pozwolą również na przeprowadzenie u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i majątku, jeżeli prezes urzędu uzna, że jest to konieczne dla znalezienia informacji związanych z prowadzonym już dochodzeniem.Zawiadomienie o podejrzanych praktykach w którejkolwiek z firm działających w Polsce może pisemnie zgłosić do tego urzędu praktycznie każdy.Wachlarz kontrolny staje się więc przez to bardzo szeroki.– Występujemy do sądu ochrony konkurencji i konsumentów o zgodę na dokonanie przeszukania. Ten proces jest realizowany za zgodą sądową. W zeszłym roku takich przeszukań mieliśmy siedem. W tym roku, ze względu na sytuację covidową, jesteśmy dopiero po dwóch takich przeszukaniach. Nie mówimy więc o sytuacji masowej – studzi emocje Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.