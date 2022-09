UOKiK zyska nowe uprawnienia – przeszukania firm i surowe kary

Przeszukania pomieszczeń i dokumentów firm, śledzenie przepływów finansowych, ingerencja w treść oraz blokowanie stron internetowych, a także możliwość nakładania surowych kar - to nowe planowane uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje, aby treści sponsorowane na Instagramie, TikToku czy Facebooku oznaczane były w jednoznaczny sposób, który nie budzi wątpliwości co do ich charakteru. Nadal zdarza się jednak, że reklamodawcy czy influencerzy nie wywiązują się z tego obowiązku.

Nowe przepisy rozszerzają kompetencje kontrolne prezesa UOKiK. Projektowana nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw, której celem jest wdrożenie unijnego rozporządzenia, ma być ważną nowelizacją przepisów konsumenckich, obok implementacji dyrektywy Omnibus (zobowiązującej przedsiębiorców działających w środowisku cyfrowym do rzetelnego informowania o stosowanych przez nich cenach).

UOKiK uzyskałby nowe uprawnienia w zakresie kontroli stron internetowych adresujących swoje oferty do konsumentów. Jak donosi Gazeta Prawna, prezes UOKiK będzie mógł zażądać potwierdzenia tożsamości osób zaangażowanych w przepływ środków finansowych i danych, a także informacji o rachunkach bankowych oraz o tym, jaki podmiot jest właścicielem określonej witryny. Celem jest „zapobieganie ryzyku wyrządzenia poważnych szkód zbiorowym interesom konsumentów”.

Rozważana jest również możliwość wprowadzenia przez UOKIK zmian na stronie internetowej danego przedsiębiorcy.

Ważną zmianą ma być ponadto rozszerzenie prawa do przeszukania na sprawy związane ze stosowaniem niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Do tej pory było to możliwe tylko w postępowaniach antymonopolowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do żądań prezesa UOKiK, muszą liczyć się z karami finansowymi w wysokości nawet do 50 mln euro.