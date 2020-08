Uruchomiono aplikację mobilną do śledzenia koronawirusa

Mieszkańcy Finlandii mogą od poniedziałku korzystać z bezpłatnej aplikacji na smartfony, która wysyła do użytkowników sygnał o możliwym narażeniu na koronawirusa. W pierwszych godzinach jej dostępności odnotowano ponad 200 tys. pobrań.

Aplikacja o nazwie "Koronaindykator" (fin. Koronavilkku) ma na celu "przyspieszenie dotarcia do osób narażonych na zakażenie i przerwanie łańcucha zakażeń" - przekazało fińskie ministerstwo zdrowia i spraw socjalnych.

Sekretarz stanu w resorcie Kirsi Varhila przypomniała, że mobilna aplikacja "jest częścią rządowej strategii hybrydowej: testować-monitorować-izolować-leczyć".

Aplikacja "Koronaindykator" wykorzystuje łączność bluetooth, a korzystanie z niej jest dobrowolne.

Przykładowo użytkownik, u którego zostanie wykryty koronawirus, otrzyma od organów sanitarnych kod do wprowadzenia do aplikacji. Program wyśle następnie "sygnał" do innych użytkowników, którzy w okresie dwóch tygodni przebywali dłużej w jej bliskim otoczeniu (więcej niż 15 min. i w odległości mniejszej niż 2 metry) - poinformowano na wspólnej konferencji ministerstwa i Fińskiego Instytutu Zdrowia (THL).

Aplikacja nie informuje jednak - jak wskazano - gdzie i kiedy mogło nastąpić potencjalne narażenie na koronawirusa, ani kto stanowił źródło zakażenia.

Do sklepów Google i Apple "Koronaindykator" został wprowadzony w poniedziałek po południu. W ciągu pierwszych trzech godzin dostępności aplikację pobrano na ok. 220 tys. smartfonów - przekazał na Twitterze dyrektor ds. zarządzania danymi w THL Aleksi Yrttiaho.

Władze liczą, że program w pierwszym miesiącu działania zostanie zainstalowany przez ok. miliona osób, w tym przede wszystkim przez nastolatków i ludzi młodych, wśród których zaobserwowano w okresie wakacyjnym zwiększoną liczbę zakażeń. Według THL aplikacja okaże się użyteczna, gdy zainstaluje ją 10-20 proc. ludności.

Dotychczas w 5,5-milionowej Finlandii laboratoryjnie potwierdzono nieco ponad 8 tys. przypadków koronawirusa. Poinformowano też o 336 przypadkach śmiertelnych w związku z zachorowaniami na Covid-19. Ponowny wzrost zachorowań obserwowany jest od sierpnia, a w ostatnim tygodniu tego miesiąca koronawirusa wykryto u 88 osób.