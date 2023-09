Urządzenia AGD "mądrzeją" i zużywają o połowę mniej prądu

W Berlinie zakończyły się targi elektroniki IFA. W tym roku na wielu stoiskach dominującym przekazem była nie tyle większa sprawność urządzeń, co ich rosnąca efektywność energetyczna i mniejsze zużycie zasobów czy wykorzystanie chemii.

Według badań GfK w pierwszym półroczu tego roku sprzedaż pralek w klasie oszczędności energetycznej A skoczyła o 64 proc. rok do roku.

Firmy zapowiadają, że ich nowe urządzenia AGD mogą oszczędzać nawet o połowę energii mniej od wcześniejszych generacji

Ten rok może być trudny dla rynku AGD w Europie. W ostatnich dwóch latach popyt przewyższał podaż, a teraz widać przewagę podaży nad popytem.



Oszczędność to najważniejsze określenie wykorzystywane podczas tegorocznych targów elektroniki IFA w Berlinie. Szczególnie w zakresie dużego AGD. Producenci na wyścigi podkreślali coraz niższe zużycie energii czy wody przez swoje urządzenia.

Nowoczesne pralki mają już nie tylko wagi pozwalające obliczyć ilość wody potrzebną do wyprania wsadzonej do pralki ilości prania. Teraz zaawansowane czujniki badają także poziom zabrudzenia prania czy sposób nasiąkania wodą przez materiały, z jakich uszyte są wrzucone do pralki ubrania. Możliwość podłączenia nowych pralek do miejskiej ciepłej wody pozwala znacznie zmniejszyć wykorzystanie grzałki do podgrzewania wody. Według badań GfK w pierwszym półroczu tego roku sprzedaż pralek w klasie oszczędności energetycznej A skoczyła o 64 proc. rok do roku.

Według BSH (Bosch/Siemens) zdecydowanie rośnie zainteresowanie suszarkami. Ten rynek w ostatnich latach rośnie o jedną piątą rocznie. Nadal jednak mówimy o niewielkich wolumenach. Na razie dopiero 6 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma suszarki.

Domowe sprzęty stają się coraz bardziej inteligentne

Kolejną wspólną cechą wszystkich urządzeń jest ich postępująca inteligencja. Nowoczesne lodówki sprawdzają, co mają na półkach i podsuwają przepisy na potrawy, które z tych składników można zrobić. Czujniki i kamery w piekarnikach pilnują z kolei, by danie na pewno wyszło. Inżynierowie BSH obserwowali pracę 3500 szefów kuchni i na podstawie podejmowanych przez nich decyzji uczyli sterujące piekarnikami algorytmy „gotować”.

AEG zapowiada oszczędność energii swoich nowych odkurzaczy na poziomie 47 proc. Bosch deklaruje, że dzięki czujnikom i możliwości korzystania z miejskiej ciepłej wody pralki mogą oszczędzić nawet 60 proc. energii. Z drugiej strony lepszy dobór programu prania do lądujących w pralce tkanin i wielkości prania powoduje zmniejszenie zużycia wody nawet o połowę, a wykorzystania detergentów o 38 proc.

To kolejny trend tego roku – zrównoważone podejście do wykorzystania zasobów. Producenci podkreślali nie tylko niższe zużycie energii i wody, ale także zrównoważone podejście do całego cyklu życia i gotowość do recyklingu.

Bosch proponuje unifikację akumulatorów urządzeń 11 marek swojej grupy

Dla mnie ciekawą opcją jest wprowadzenie przez Boscha zunifikowanych akumulatorów do urządzeń 11 marek grupy. Dotyczy to elektronarzędzi, sprzętu domowego i ogrodniczego takich firm jak Husqvarna, Bosch czy Gardena. Dzięki temu wyczerpanie baterii odkurzacza nie oznacza długiej przerwy w odkurzaniu. Wystarczy wziąć akumulator z wiertarki czy urządzenia do przycinania żywopłotu.

Inną bardzo opłacalną ciekawostką jest funkcja, która pozwala ustawić automatyczne rozpoczęcie pracy urządzeń takich jak pralka, suszarka czy zmywarka wówczas, kiedy sprawnie działa fotowoltaika i dostarcza większe ilości energii. Chodzi o to, żeby energochłonne urządzenia pracowały wtedy, kiedy mamy własny, a więc „darmowy” prąd.

Systemy smart home, sterujące, spinające w całość sterowanie domowymi źródłami prądu, magazynami energii, urządzeniami i akcesoriami, a także środkami bezpieczeństwa, były kolejnym bardzo popularnymi prezentacjami tegorocznych targów. Przy czym nie chodziło tylko o możliwość zdalnego wyłączenia światła czy opuszczenia rolet, ale takiego sterowania działaniem urządzeń elektrycznych, żeby dom zużywał jak najmniej energii.

Na targach miały swoje stoiska także polskie marki, takie jak Zelmer czy MPM. Dużą część ekspozycji zajmowały również niewielkie stoiska dziesiątek chińskich firm, oferujących głównie drobny sprzęt elektroniczny.

AGD w Europie czeka trudny rok - podaż przewyższa popyt

Ten rok dla rynku AGD w Europie może być trudny. W ostatnich dwóch latach popyt przewyższał podaż, zwłaszcza w okresie pandemii, kiedy występowały przerwy w produkcji i luki w dostawach, spowodowane licznymi przerwami w łańcuchach dostaw. Teraz produkcja się unormowała i widać przewagę podaży nad popytem.

- Rynek dużego i małego AGD będzie w tym roku na niewielkim, jednocyfrowym minusie, zarówno pod względem wartościowym, jak i ilościowym. Trzeba jednak pamiętać, że mamy za sobą dwa lata bardzo dynamicznych wzrostów, sięgających niemal 20 proc. My radzimy sobie bardzo dobrze i zakończymy rok mocnym wynikiem – powiedział Krzysztof Nagodziński, członek zarządu BSH-PL, odpowiedzialny za sprzedaż, serwis i marketing.

Nie mniej ważne były stoiska producentów elektroniki, choć nie zauważyłem tam tak dużej liczby technicznych nowinek. Dużym powodzeniem wśród oglądających cieszyło się stanowisko firmy oferującej roboty wzorowane na psach. Przechadzające się wśród publiczności „psiaki” były niezawodnym magnesem. Nieco mniejsze zainteresowanie budziły roboty rozwożące po targach ulotki.

Podobnie jak możliwość wypróbowania na miejscu najnowszych generacji sprzętu dla graczy. Do wielu stanowisk ustawiały się kolejki chętnych na spróbowanie najnowszych okularów wirtualnej rzeczywistości, padów, komputerów do gier czy wreszcie całych stanowisk symulatorów wyścigów samochodowych. W tej części dominowała młodzież, podczas gdy na stosikach ze sprzętem AGD, gdzie miały miejsce pokazy z udziałem kucharzy, średnia wieku była znacznie wyższa. Biorąc pod uwagę wiek odwiedzających i rozpiętość rodzajów prezentowanej elektroniki nie da się zaprzeczyć, że to targi dla wszystkich i dla każdego.