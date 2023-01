Urządzenie na nadgarstek pomaga skuteczniej leczyć zespół stresu pourazowego

Urządzenie zakładane na nadgarstek pomaga lepiej monitorować stan fizjologiczny osób z zespołem stresu pourazowego, a przez to zwiększa skuteczność terapii – informuje pismo „Journal of Psychiatric Research”.

Jak podają amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia, zespół stresu pourazowego może wystąpić u każdego, kto przeszedł traumatyczne dla siebie zdarzenie, takie jak klęska żywiołowa, wojna, wypadek, zamach terrorystyczny, gwałt lub inna napaść, ale również nagłą śmierć kogoś bliskiego czy diagnoza groźnej dla życia chroroby. Jest to zaburzenie psychiczne, które objawia się nawracającymi mimowolnymi wspomnieniami traumatycznego wydarzenie, retrospekcjami, koszmarami sennymi lub nawet halucynacjami związanymi z przeżytą traumą, ale też niepokojącymi myślami i uczuciami, które mają związek z traumatycznych doświadczeniem i utrzymują się długo po jego zakończeniu. Osoby z PTSD często unikają sytuacji (ale też ludzi) kojarzących się z doznaną traumą. Mogą też mieć negatywne reakcje na zwyczajne i niezagrażające im doznania, jak przypadkowy dotyk, zapach, dźwięk, ponieważ wywołują one wspomnienia związane z trudnym dla nich doświadczeniem. Towarzyszą temu objawy silnego stresu, jak wzrost tętna i napięcia mięśniowego. PTSD towarzyszą stany lękowe i depresja.

W większości przypadków można oczekiwać ustąpienia objawów tego zaburzenia po pewnym czasie, jednak u niektórych osób mogą one utrzymywać się przez wiele lat, a nawet przejść w trwałą zmianę osobowości. Nieleczone i utrzymujące się przez dłuższy czas PTSD negatywnie wpływa na bliskie relacje oraz na życie zawodowe. Oprócz leków stosuje się terapię wykorzystującą m.in. przedłużoną ekspozycję. Jest to jedna z najlepiej zbadanych metod w leczeniu PTSD - jej skuteczność sięga 70-80 proc.

W ramach tej terapii pacjenci muszą eksponować się na zupełnie dla nich bezpieczne ale niekomfortowe sytuacje. Na przykład, gdy boją się tłumów, terapeuta może poprosić, by odwiedzili centrum handlowe w godzinach szczytu. Chodzi o to, by zaczęli czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo w tych sytuacjach, które kojarzą im się z traumą i musieli unikać ich w przyszłości.

System Bio Ware opracowany przez naukowców z Medical University of South Carolina w Charleston (USA) razem z firmą Zeriscope ma wzmocnić efekty uzyskiwane dzięki przedłużonej ekspozycji.

System Bio Ware składa się z dyskretnej małej kamery wielkości przyczepionej do ubrania pacjenta, urządzenia przypominającego zegarek na nadgarstek oraz słuchawki Bluetooth wkładanej do ucha, aby terapeuta mógł mieć kontakt z pacjentem i mógł mu towarzyszyć podczas przedłużonej ekspozycji, czyli w sytuacji powodującej stres.

Lekarz może na bieżąco odczytywać parametry fizjologiczne będące wskaźnikiem nasilenia stresu, jak ciśnienie krwi, rytm serca pacjenta i oddech. Na tej podstawie może decydować w trakcie terapii ekspozycyjnej, czy pacjent ma się już wycofać, czy trwać w sytuacji powodującej stres. System był sprawdzany wśród pacjentów centrum medycznego - Ralph H. Johnson Department of Veterans Affairs Medical Center, u których zdiagnozowano PTSD. Zdaniem głównej autorki pracy dr Sudie Back to, co jest najbardziej ekscytujące w systemie Bio Ware to fakt, że gdy jest stosowany razem terapią ekspozycyjną jej efekty są znacznie lepsze. Razem ze swoimi współpracownikami dr Back zaobserwowała istotne osłabienie objawów PTSD oraz objawów depresji u pacjentów stosujących nowe urządzenie.

"Zgodnie z moją wiedzą po raz pierwszy jesteśmy w stanie wirtualnie towarzyszyć pacjentowi w czasie jego przedłużonej ekspozycji i mieć ciągły dostęp do danych na temat jego procesów fizjologicznych w danym momencie" - skomentowała główna autorka pracy (https://www.eurekalert.org/news-releases/browse )dr Sudie Back. Jej zdaniem dzięki temu pacjent może odnieść więcej korzyści z ćwiczenia, a to może przełożyć się na znaczne zmniejszenie objawów PTSD.