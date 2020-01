Urzędnicy ONZ z zakazem korzystania z WhatsApp

Pracownicy Organizacji Narodów Zjednoczonych otrzymali zakaz korzystania z popularnego komunikatora. To pokłosie ataku hackerskiego na konto WhatsApp należące do szefa Amazona Jeffa Bezosa – podaje portal E Hacking News.

Jak poinformował rzecznik prasowy ONZ, korzystanie z WhatsAppa może być niebezpieczne, bo aplikacja jest słabo chroniona przed atakami hakerów. Dlatego też instytucja zabroniła swoim urzędnikom porozumiewania się za pośrednictwem komunikatora.

Okazuje się, że jeszcze w 2018 r. zakaz korzystania z WhatsAppa otrzymali pracownicy ONZ zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa. Stało się to zaraz po tym, jak wyszło na jaw, że doszło do ataku hakerskiego na konto należące do szefa Amazona. Telefon komórkowy szefa Bezosa został zainfekowany po tym jak otrzymał on wiadomość za pośrednictwem komunikatora. Jej autorem miał być następca tronu Arabii Saudyjskiej Muhammad ibn Salman.

ONZ przyznaje, że nie ma wątpliwości, że saudyjski książę był zaangażowany w aferę, ale dodaje też, iż atak na Bezosa był możliwy, bo komunikator był słabo zabezpieczony. I zapewne dlatego, zakaz korzystania z WhatsAppa otrzymali właśnie wszyscy pracownicy ONZ.

"Nasi urzędnicy zostali poinformowani o tym, że korzystanie z WhatsAppa może być ryzykowne i że nie jest to godna zaufania platforma komunikacyjna. Dlatego jestem pewien, że dzisiaj nikt z administracji ONZ nie korzysta już z tego komunikatora" - powiedział rzecznik ONZ Farhan Haq.

W odpowiedzi zarząd WhatsAppa zapewnił, że 1,5 mld użytkowników aplikacji nie ma się czego obawiać, bo firma oferuje jedne z najlepszych zabezpieczeń.

"Każda wiadomość przesyłana za pomocą aplikacji jest szyfrowana tak, żeby zachować poufność komunikacji. Żadna osoba niepowołana, nawet pracownicy WhatsAppa, nie mają dostępu do wiadomości użytkowników. Zdaniem ekspertów od cyberbezpieczeństwa, nasz system szyfrowania wiadomości to jedna z najbezpieczniejszych technologii na rynku, jesteśmy najbardziej wiarygodną platformą komunikacji publicznej" - powiedział w odpowiedzi na zarzuty ONZ dyrektor ds. komunikacji WhatsApp Carl Woog.