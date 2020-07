USA: 15 stanów zelektryfikuje samochody dostawcze oraz autobusy

Idąc w ślady Kalifornii, 14 stanów zelektryfikuje samochody dostawcze oraz autobusy. Celem decyzji ma być jeden z największych w USA planów redukcji szkodliwego zanieczyszczenia powietrza mającego związek z emisją spalin z napędów dieslowych.

Stany, które zdecydowały się - podobnie jak wcześniej Kalifornia - podjąć zobowiązanie elektryfikacji pojazdów wykorzystywanych do przewożenia ładunków towarowych oraz używanych w transporcie publicznym, to Connecticut, Colorado, Hawaje, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork, Karolina Północna, Oregon, Pensylwania, Rhode Island, Vermont i Waszyngton.

W czerwcu kalifornijska rada CARB zajmująca się sprawami nadzoru nad walką z problemem zanieczyszczenia powietrza ogłosiła, że wszystkie komercyjnie wykorzystywane pojazdy ciężarowe i półciężarowe do 2045 roku muszą osiągnąć zerowy poziom emisji. Wcześniej, w 2018 roku stan Kalifornia zarządził z kolei, że wszyscy operatorzy przewozów osobowych od 2029 roku zobowiązani są korzystać wyłącznie z autobusów elektrycznych.

Deklaracja złożona przez 14 stanów oraz Kalifornię nie jest prawnie wiążąca. Kalifornia jednak od dawna była liderem w zakresie promocji pojazdów napędzanych czystą energią - zwraca uwagę serwis The Verge. Pierwsze inicjatywy promujące pojazdy elektryczne w tym stanie pojawiały się już w latach 90. ubiegłego wieku.

Nad pojazdami elektrycznymi pracują obecnie wszystkie wiodące koncerny motoryzacyjne takie jak Daimler czy Volvo, a także firmy Tesla oraz chiński BYD. Samochody elektryczne produkują również start-upy Chanje, Arrival, Nikola i Rivian (który obecnie realizuje dostawę 100 tys. elektrycznych półciężarówek dla koncernu Amazon).