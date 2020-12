USA badają, czy VW nie naruszył patentów JLR

Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego (ITC) wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z podejrzeniem, że Grupa Volkswagen mogła naruszyć patenty należące do spółki Jaguar Land Rover. Mogłoby to się wiązać z zablokowaniem importu niektórych modeli do USA.

Przedmiotem sporu między VW a JLR są rozwiązania wykorzystywane w systemie usprawniającym jazdę po różnych rodzajach nawierzchni w terenie. Jak przypomina we wtorek agencja Reutera, jeszcze w listopadzie Jaguar Land Rover (własność koncernu Tata Motors) złożył w tej sprawie skargę do ITC, domagając się zablokowania importu do USA samochodów z oferty Volkswagena, w których miało dojść do naruszenia patentów spółki związanych z systemem Terrain Response.

Wspomaganie jazdy po różnych nawierzchniach stosowane jest przez koncern z Wolfsburga m.in. w modelach: Audi A6 Allroad, Q5, Q7 i Q8, a także Lamborghini Urus oraz Porsche Cayenne i VW Tiguan, jak również w elektrycznych pojazdach marki e-tron. Według JLR "wykorzystano w nich patentowane wynalazki firmy bez zgody ani opłaty".

ITC nie rozpatrywało dotychczas zasadności skargi JLR. Volkswagen przekazał w oświadczeniu, że uważa zarzuty za "nieuzasadnione" i będzie bronić swoich racji. Zarazem koncern zapewnił, że zamierza współpracować ze śledczymi.