USA badają zarzuty dotyczące chińskiego dumpingu części do przyczep

Amerykański resort handlu wszczął śledztwo ws. domniemanych nieuczciwych dopłat eksportowych i dumpingu, których miały się dopuszczać Chiny względem dostarczanych na rynek USA podwozi i innych części przyczep. W grę wchodzą wielomilionowe cła wyrównawcze.

Ministerstwo handlu USA bada zarzuty względem chińskich dostawców podwozi i podzespołów na potrzeby przyczep oraz naczep ciężarowych wysunięte przez stowarzyszenie amerykańskich producentów części tego rodzaju: Coalition of American Chassis Manufacturers (CACM). Według organizacji branżowej zrzeszającej m.in. firmy Cheetah Chassis, Hercules Enterprises, Pratt Industries i Stoughton Trailers, ich chińscy rywale mieli korzystać z nieuczciwych dopłat i innych udogodnień pozwalających im na dumping produktów dostarczanych na amerykański rynek.

Ogłoszone przez resort handlu Stanów Zjednoczonych postępowanie ma objąć 30 chińskich programów dopłat, ulg podatkowych i pożyczek rządowych dla krajowych producentów części do naczep i przyczep wykorzystywanych m.in. do holowania kontenterów. Zgodnie z wystosowanym przez ministerstwo oświadczeniem sprowadzane z Chin do USA towary mogą zostać obłożone cłami antydumpingowymi rzędu 188,05 proc.

Postępowanie resortu handlu USA ws. towarów importowanych z Chin wymaga zatwierdzenia przez Komisję Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych (ITC). Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 14 września - odnotowuje agencja Reutera. W razie zgody ITC ministerstwo ma podjąć decyzję ws. ewentualnej reakcji na nieuczciwe dopłaty 23 października br., a w kwestii działań antydumpingowych - 6 stycznia 2021 r.

Według przytaczanych przez agencję szacunków CACM w 2018 r. do Stanów Zjednoczonych trafiły chińskie podwozia i inne części przyczep o całkowitej wartości ok. 250 mln dolarów. Z danych US Census Bureau wynika natomiast, że w ubiegłym roku import tego rodzaju komponentów z ChRL sięgał już 460 mln dolarów.