USA: były żołnierz wywiadu wojskowego aresztowany za przekazywanie tajnych informacji Chinom

29-letni były żołnierz jednostki wywiadowczej US Army Joseph Schmidt został w piątek aresztowany w San Francisco w związku z zarzutami o przekazywanie Chinom tajnych informacji, w tym tych dotyczących zaawansowanych technologii - poinformował resort sprawiedliwości. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Jak podało w komunikacie ministerstwo, sierżant Schmidt służył w bazie Lewis-McChord w stanie Waszyngton w latach 2015-2020, gdzie posiadał dostęp do informacji sklasyfikowanych jako "tajne" i "ściśle tajne", zaś po zakończeniu służby zatrzymał urządzenie, pozwalające mu na zachowanie dostępu do informacji niejawnych.

Wkrótce po odejściu z wojska miał zwrócić się do konsulatu generalnego ChRL w Stambule, a potem bezpośrednio do chińskich służb za pomocą e-maila z ofertą przekazania tajemnic wojskowych. Zaoferował też Chińczykom dostęp do urządzenia.

W marcu 2020 r. wyemigrował do Hongkongu, gdzie przebywał aż do piątku, kiedy został zatrzymany przez FBI na lotnisku w San Francisco. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia za nielegalne przechowywanie i przekazywanie informacji dotyczących obrony narodowej.

"Czyny, które zarzuca się temu byłemu członkowi sił zbrojnych są szokujące - nie tylko próby przekazania informacji dotyczących obrony, ale też informacji, które pomogłyby przeciwnikowi w uzyskaniu dostępu do zabezpieczonych sieci komputerowych Departamentu Obrony" - skomentowała prokurator Tessa Gorman z prokuratury federalnej w Waszyngtonie.

Według oświadczenia agenta FBI prowadzącego śledztwo, Schmidt zajmował się w armii zbieraniem informacji od źródeł osobowych (HUMINT), tj. informatorów wywiadu wojskowego, a jego praca miała związek z działaniami sił USA w regionie Indo-Pacyfiku. W e-mailu do chińskiego konsulatu stwierdził, że miał doświadczenie jako oficer prowadzący szpiegów oraz znał "zaawansowane techniki operacji psychologicznych".

Będąc w ChRL, oferował też chińskim służbom kartę umożliwiającą dostęp do systemu tajnych dokumentów SIPRNet oraz m.in. podzielenie się informacjami o ściśle tajnej technologii tak pilnie strzeżonej, że "większość ludzi w branży wywiadowczej nie jest świadoma jej istnienia". Dodał, że może to pomóc Chińczykom.

W wiadomości do swojej siostry miał napisać, że zdecydował się przejść na stronę Chin ze względu na "niezgodę z amerykańską polityką" i że dowiedział się "naprawdę okropnych rzeczy o amerykańskim rządzie".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński